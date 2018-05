Activist de la Agent Green, amenințat cu bătaia în Parcul Național Semenic

Un angajat al unei firme de exploatare forestieră din Parcul Național Semenic a blocat mașina unui investigator de la Agent Green și apoi l-a amenințat cu bătaia și a încercat să intre abuziv în autoturism. Andrei Ciurcanu, de la Agent Green, se întorsese în pădurile din Parcul Național Semenic pentru că aflase că au reînceput exploatările.

„Anul trecut am început Campania Out of control / Un dezastru național. O zonă pe care am acoperit-o cu investigația noastră a fost Toplița, din Parcul Semenic, o zonă foarte afectată de tăieri în pădurile seculare. În deplasarea mea în teren anul trecut am întâlnit o echipă de muncitori care exploatau exact în zona Toplița. I-am filmat cu camera ascunsă și i-am inclus în material. Anul ăsta am primit niște informații de la oamenii cu care sunt în legătură și mi-au spus că au obținut alte acte pentru exploatare și am plecat în Toplița. Am filmat cu drona, am coborât drona și m-am dus la rampa primară, unde sunt depozitați bușteni. Exact când am ajuns a apărut acel angajat cu mașina și a început să mă amenințe, să tragă de ușa mașinii, fiindcă inițial m-a prins cu ușa deschisă”, povestește Andrei Ciurcanu.

Neoficial, în anul 2017, din Parcul Semenic au fost exploatați peste 60.000 de metri cubi de lemn, potrivit Agent Green.

Era un drum județean pe care m-a blocat, era 582 C și locul unde nu mi-a mai permis să ies era chiar intersecția de acolo. Nu era drum forestier. Iar drumul forestier nu era semnalizat, așa spune legea. Orice turist care merge acolo poate intra pe acest drum forestier, nici eu n-am știut că e, fiindcă nu era semnalizat.

Este unul dintre coordonatorii de echipă ai firmei de exploatare

Reprezentanții Romsilva spun că activistul nu avea ce căuta pe un drum forestier, fiind interzis de lege accesul și pun la îndoială investigațiile Agent Green. Aceștia precizează la rândul lor că întâlnirea cu angajatul recalcitrant a avut loc însă la o intersecție spre un drum județean.

„Dacă Agent Green deține informații despre presupuse ilegalități în fondul forestier sau ariile protejate, administrate de Romsilva, organizația poate sesiza organele de control sau de cercetare penală cu atribuții în acest sens”, se mai arată în comunicatul Romsilva. Reprezentanții Agent Green au depus o plângere în urma incidentului.

Investigatorii Agent Green au fost amenintati cu bataia in Parcul National Semenic Cheile Carasului from AGENT GREEN on Vimeo.