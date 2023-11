Incidentul ar fi avut loc în 2015 la Catch NYC, un restaurant popular din New York, potrivit plângerii obţinute de CNN.

Reclamanta, a cărei identitate rămâne anonimă, susţine că Foxx „a folosit intenţionat şi fără consimţământ forţa pentru a o atinge în mod ofensator”, inclusiv pipăindu-i sânii şi organele genitale. Potrivit plângerii, Jamie Foxx părea „beat” în momentul incidentului.

Femeia susţine că a suferit şi continuă să sufere „traume fizice şi emoţionale, anxietate, stres, jenă şi prejudicii economice” şi solicită ca despăgubire o sumă nespecificată.

De asemenea, reclamanta dă în judecată compania care deţine restaurantul, Catch Hospitality Group, şi diverse entităţi comerciale conexe, în calitate de inculpaţi, pentru angajare, formare şi supraveghere neglijentă.

Procesul a fost intentat în temeiul Legii privind supravieţuitorii adulţi din New York, care a intrat în vigoare la sfârşitul lunii noiembrie 2022 şi care permite victimelor adulte ale abuzurilor sexuale să îi dea în judecată pe cei care le-au abuzat în New York chiar dacă termenul de prescripţie a faptelor a expirat. Legea a acordat victimelor adulte ale agresiunilor sexuale un termen de un an pentru a intenta procese împotriva agresorilor lor şi urmează să expire vineri.

Urmărește-ne pe Google News