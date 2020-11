Actrița Diana Sar din serialul „Vlad”, infectată cu noul coronavirus. „În prima seară m-am simțit mai obosită”

„A venit rezultatul de la testul pentru COVID-19 și este pozitiv. Sunt fericită că m-am izolat încă de la primele semne care erau doar ca la o răceală obișnuită.

În prima seară m-am simțit mai obosită, deși dorm în jur de 8 ore în ultima vreme, și deși aveam temperatura setată la 23 de grade (în casă), aveam un hanorac pe mine și dârdâiam de frig”, a spus actrița.

„A doua zi m-a usturat puțin gâtul. A fost singura zi în care m-a usturat gâtul. A fost foarte puțin, ca și cum aș fi băut ceva rece cu o seară înainte și chiar băusem și am avut nasul puțin înfundat.

În ziua trei-patru am început să mă simt mai bine.

Mi-a revenit energia. Am făcut sport acasă și credeam că se vindecă răceala. Eram 80% sigură că este o răceală. Dar, în a cincea zi, mi-am pierdut complet gustul și mirosul.

Am sunat la 112, am spus ce simptome am, a venit o salvare foarte repede acasă, m-au testat și în 48 de ore a venit rezultatul. Nu am avut febră deloc. Nivelul meu de oxigen este la 99%. Nu mă doare capul și nici nu m-a durut”, a mai spus Diana.



