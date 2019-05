Printre cei care au fost prezenți în foaierul Teatrului Național din București, unde a fost depus trupul neînsuflețit al artistei, s-au numărat nume mari din lume artistică: actorii Ion Caramitru, Adela Mărculescu, Olga Delia-Mateescu, Ana Ciontea, Rodica Mandache, Costel Constantin, Liviu Lucaci, Cecilia Bârbora, Dorina Lazăr, Tania Filip, Adrian Titieni, Ovidiu Cuncea, Gavril Pătru, Ada Galeș, Mihai Calotă, Diana Dumbravă, Raluca Petra, regizorul Laurențiu Damian, regizorul Dan Puican, fostul soț al regretatei actrițe Stela Popescu, Silviu Mircescu, actor și fost participant la emisiunea Ultimul Trib, și foarte mulți alții.

Actrița Mariana Mihuț a venit la priveghiul de la TNB fără soțul ei, actorul Victor Rebengiuc. Cel mai probabil, acesta nu a dorit să își vadă fosta colegă în sicriu. De altfel, marele actor a transmis un mesaj tulburător pe pagina sa de socializare după ce a aflat de moartea Ilincăi Tomoroveanu. „Ilincuța. Ai plecat singură, nu ne-ai așteptat”, a scris Rebengiuc, un mesaj pe care l-au comentat de zor cei prezenți în foaierul Sălii Studio.

Actrița Adela Mărculescu a declarat, vizibil marcată: „Păcat că sunt lucruri care se pierd astăzi. Și tare ne-am dori ca tot ce s-a întâmplat și așa cum a fost Ilinca să mai întâlnim astfel de oameni, pentru că teatrul nu se poate face altfel. Nu doar că trebuie să fii dăruit, îți mai trebuie și alte calități. Și Ilinca le avea din plin!”.

La rândul său, actrița Lamia Beligan și-a amintit de prima sa întâlnire cu Ilinca Tomoroveanu: „A avut un rol important în parcursul meu artistic. Când am debutat la Teatrul Național și aveam 12 ani, în piesa Însemnările unui necunoscut, după Dostoievski, în regia domnului Ion Cojar, care mi-a fost profesor, cum i-a fost și domniei sale, am avut-o ca parteneră de scenă, deci am debutat alături de dânsa. Îmi amintesc emoțiile, îmi amintesc faptul că mă ocrotea și mă proteja ca o mamă. Îmi amintesc că eram foarte îndrăgostită de Adrian Pintea și ea râdea mereu și se uita cu duioșie și cu căldură la mine și mă încuraja, a crezut mereu în mine și în talentul meu. Când a putut să mă ajute m-a ajutat. Și pentru asta îi sunt profund recunoscătoare”, a precizat Lamia, care este fiica unui mare actor dispărut, Radu Beligan.

Împietrit de durere, soțul actriței Ilinca Tomoroveanu, actorul Traian Stănescu a fost încurajat de toți cei prezenți. Ion Caramitru a avut ochii în lacrimi în momentul în care l-a îmbrățișat pe Traian Stănescu, dar la rândul său i-a încurajat și pe mai tinerii colegi care au trecut pe la căpătâiul celei dispărute. Cristiana Copos, fosta soție a omului de afaceri George Copos, a fost și ea prezentă, ajutând cu pachetele cu mâncare, la fel doctorița Dana Safta, care s-a ocupat de organizare, a ajutat la pomană, a cărat coroane și i-a coordonat pe cei care au îndeplinit diverse sarcini. Din când în când, ea avea grijă de starea de sănătate a celor prezenți, verificându-i atât pe cei din familie, cât și pe actorii mai în vârstă.

Zeci de coroane au fost aduse la Teatrul Național, pentru ca mai apoi să fie urcate în mașini și trimise la Cimitirul Bellu. Una dintre acestea a fost trimisă de președintele Klaus Iohannis, reprezentat de consilierul său pe Cultură, Sergiu Nistor.

Ilinca Tomoroveanu a încetat din viață în data de 2 mai 209, la vârsta de 77 de ani, în urma unei îndelungate suferințe.

Actrița a pierdut lupta cu boala după mai mulți ani, ani în care nu a mai urcat pe scenă și s-a limitat la a activa ca director artistic al Teatrului Național București. Ultimul rol interpretat a fost în „Avalanșa”, spectacol regizat de Radu Afrim, în 2010.

Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică București, promoția 1964, clasa profesor Costache Antoniu, asistent Ion Cojar, Ilinca Tomoroveanu a avut roluri memorabile în teatru, film și televiziune. A fost distinsă cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor (2004) și a fost numită Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor (2012).

Foto: Florin Ghioca

