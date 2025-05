Mama ei, Thays Brandão, dezvăluise cu câteva zile înainte că medicii i-au descoperit Milenei o tumoare pe creier. Thays a împărtășit vestea tristă celor 196.000 de urmăritori ai fiicei sale pe Instagram, într-un mesaj emoționant:

„Amintirile petrecute împreună vor rămâne mereu în memoria mea și nu voi uita niciodată bucuria ta care îi molipsea pe toți cei din jur.

Fetița mea, deja îmi lipsești și știu că o să-mi lipsești și mai mult în zilele ce urmează.

Ai fost lumina din viețile noastre și știu că, de acolo de sus, vei continua să ne veghezi și să ne luminezi viața.

Și te voi iubi mereu. Vei fi mereu în inima mea”.

Milena a murit la Spitalul General Grajaú din São Paulo, Brazilia. Era cunoscută pentru rolul ei din telenovela „Copilăria lui Romeo și Julieta”.

Child actress Milena Brandao, aged 11, tragically passed away after suffering 21 cardiac arrests. She was hospitalized in São Paulo due to severe headaches and was diagnosed with a brain tumor. Despite medical efforts, her condition worsened. #netflixstar #milenabrandao pic.twitter.com/WzPdApSer2 — Celebs Informer (@CelebsNformer) May 5, 2025

Urmăritorii ei au fost profund afectați de veste.

„Doamne, ce durere. Ce trist. Ca mamă, inima mea e ruptă în bucăți”, a scris o utilizatoare.

„Odihnește-te în pace, frumoaso. Ne va fi foarte dor de tine – de zâmbetul tău. Acum vei străluci pe cer. A fost o bucurie să te cunoaștem”, a scris alt utilizator.

Știați că patru din cinci stopuri cardio-respiratorii se întâmplă acasă? Iar dacă până la sosirea echipajelor de urgență victima nu beneficiază de manevre de resuscitare din partea celor din jur, șansele ca aceasta să supraviețuiască scad cu 10% în fiecare minut care trece. Iată cum acorzi primul ajutor în cazul unui stop cardio-respirator.

