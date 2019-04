Actrița a vorbit la „Acces Direct”, despre cele mai importante momente din viaţa ei, dar şi despre cea mai mare durere, atunci când a pierdut o sarcină pe scenă.

„În pauza unui spectacol am avut un avort spontan. Salvarea a venit după ce s-a terminat spectacolul. Spectacolul s-a oprit atunci. Eram în momentul miresei, m-am dus la toaletă, ştiam ce se întâmplă şi am rugat un coleg să-mi spună dacă ceva se vede, pentru că eram îmbrăcată în rochie albă. La spital, doctorii mi-au spus că s-a oprit spontaneitatea. Am avut probleme grave de sănătate”, a spus Tora Vasilescu la „Acces Direct”.

Actrița Tora Vasilescu s-a retras din teatru și film la vârsta de 50 de ani, însă nu regretă nici un moment această decizie. Este fericită și recunoaște că nu ar vrea să dea timpul înapoi.

