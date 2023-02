Adelina Pestrițu a povestit că a stat o săptămână în spital cu fiica ei, după ce a descoperit, în urma unei radiografii pulmonare, că plămânii micuței sunt foarte afectați. Fosta prezentatoare susține că Zenaida nu a avut alte simptome decât o simplă tuse.

„Vreau să vă povestesc puțin ce s-a întâmplat. Totul a început de la o simplă tuse. De asta vreau să trag un semnal de alarmă și să vă explic cum am ajuns noi la spitalizare… Ne-am prezentat la camera de gardă, am mers să ne asigurăm că îi administrăm un sirop potrivit, pentru că știți că dacă îi dați un sirop pentru tuse productivă și ea este seacă sau invers, puteți să îi agravați situația copilului. Cel mai bine este să cereți întotdeauna părerea medicului.”

Și a continuat: „La camera de gardă am spus ce s-a întâmplat, am spus că nu are decât o tuse, fără secreții nazale, fără nimic altceva și a început să o asculte doamna doctor de gardă. Ne-a recomandat să facem o radiografie pulmonară. După ce a fost examinată, am făcut radiografia pulmonară și pe radiografie s-au văzut plămânii destul de afectați, moment în care am intrat în panică, evident, și noi, părinții, și medicii, care au spus că trebuie internată”.

„Am internat-o pe loc și vă repet că singurul simptom a fost tusea”

Adelina Pestrițu s-a îngrijorat foarte tare când a primit rezultatul analizelor, iar medicii au decis să o interneze imediat pe fetiță. Zenaida a urmat un tratament și a avut nevoie și de oxigen. Soția lui Virgil Șteblea trage un semnal de alarmă și sfătuiește alte mame să fie foarte atente la simptomele copiilor și să consulte de fiecare dată un medic.

„Am internat-o pe loc și vă repet că singurul simptom a fost tusea, la asta trebui să fiți extrem de atenți. De fiecare dată când copilul tușește, trebuie neapărat ascultat, pentru că noi, părinții, nu suntem capabili să ne dăm seama că este vorba despre ceva grav.

„A fost nevoie și de oxigen, tratamentul a fost unul destul de serios”

Pentru noi poate părea ceva simplu, o viroză, așa cum se întâmplă peste tot și mai ales în perioada asta, dar în interior poate fi vorba de ceva foarte grav. A fost nevoie și de oxigen, tratamentul a fost unul destul de serios, dar a dat roade repede, având în vedere că o astfel de problemă de sănătate poate dura destul de mult și poate avea complicații peste complicații”, a spus Adelina Pestrițu pe pagina sa de Instagram.

Din fericire, micuța este bine și s-a întors acasă cu mama ei. Adelina Pestrițu a fost foarte îngrijorată și nu și-a lăsat copilul nicio secundă singur.

