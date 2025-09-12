Poliția a intervenit imediat la fața locului, identificând victima ca fiind un bărbat de 38 de ani din Ploiești. Bărbatul era administratorul restaurantului Cupola.

La o primă examinare, polițiștii nu au identificat urme vizibile de violență pe corpul bărbatului. Trupul neînsuflețit a fost dus la Serviciul de Medicină Legală Ploiești pentru necropsie.

Medicii urmează să stabilească cu exactitate cauza decesului. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Cercetările continuă pentru clarificarea circumstanțelor în care a avut loc tragedia.

Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
