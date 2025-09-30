Fondat în 1994, Haidilao este principalul brand de restaurante specializate în preparate „hotpot” („oală fierbinte”) pe piața internațională.

Conform site-ului oficial, Haidilao operează 1.363 de restaurante „hotpot”, inclusiv 1.299 de restaurante deținute de companie în China continentală, 23 în Hong Kong, Macao și Taiwan și 41 de restaurante francizate.

Incidentul șocant a avut loc într-o sală privată a lanțului de restaurante Haidilao. Tinerii, numiți Wu și Tang, au fost surprinși stând pe o masă și urinând în vasul cu supă fierbine.

Unul dintre ei a distribuit ulterior videoclipul pe rețelele sociale, deși era „pe deplin conștient” de impactul negativ potențial, conform instanței locale.

În urma incidentului, adolescenții și părinții lor au fost amendați cu echivalentul a 260.000 de euro. De asemenea, au fost obligați să își ceară scuze public.

Restaurantul Haidilao a reacționat prompt. Lanțul de restaurante și-a cerut scuze clienților și a anunțat că a „distrus și înlocuit” toate ustensilele afectate.

În plus, a rambursat peste 4.000 de comenzi și a oferit compensații suplimentare clienților.

„Comportamentul nu mai poate fi considerat o simplă glumă”, a comentat revista China Comment, afiliată Partidului Comunist Chinez. Publicația a subliniat că părinții riscă „penalități grele” dacă nu își supraveghează copiii.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE