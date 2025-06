Scenariștii au evitat limbajul vulgar

Filmul reprezintă o satiră la adresa lumii influencerilor și a goanei după dezvoltare personală. Într-un interviu acordat Libertatea, regizorul Adrian Tapciuc vorbește despre ce înseamnă un mentor adevărat în societatea digitalizată în care trăim, dar și despre cum această producție, lipsită de un limbaj vulgar, poate genera discuții constructive între părinți și copii, despre rolul lor în viață și modelele pe care aleg să le urmeze.

Adrian Tapciuc povestește cum „Mentorii” a avut un buget de 1,5 milioane de euro (care include și componenta de marketing) și este unul dintre cele mai scumpe produse filmate pe piața autohtonă.

„Vrem să credem că acest buget se reflectă în toate componentele peliculei, de la scenariu și distribuție, la locații, decoruri, costume, hair & make-up”, explică el.

Comedia produsă de Magic Maker Media House (parte din grupul UNTOLD Universe) în colaborare cu Headline Management are o distribuție neconvențională, unde personajele principale sunt influenceri, artiști și comedianți, alături de actori profesioniști.

Strategia aleasă de regizor și producători a adus autenticitate poveștii și un umor ancorat în realitatea digitală, în timp ce personalitățile deja familiarizate cu dinamica expunerii publice și interacțiunea directă cu publicul au reușit să surprindă esența culturii influencerilor și să transforme acțiunea într-o oglindă a lumii contemporane.

Adrian Tapciuc alături de o parte din echipa „Mentorii”. Foto: Facebook

Competiție între influenceri pentru un milion de euro

Filmul urmărește povestea lui Johnny Baltă (interpretat de Cătălin Bordea), un tânăr imatur și moștenitorul unui imperiu financiar imens. Tatăl său, Dorin Baltă (Adrian Titieni), nemulțumit de superficialitatea fiului său, îl dă afară din casă și îi cere să demonstreze, în șase luni, că poate deveni un adult responsabil, capabil să preia afacerile familiei. Altfel, va fi dezmoștenit.

Pentru a-și repara imaginea, Johnny apelează la serviciile celor mai faimoși influenceri de dezvoltare personală din țară: Flex Barbarul (Dorian Popa) – un mentor de fitness „barbar dacic”, Sandra Senzorial (Loredana) – o mentoră de spiritualitate și mindfulness, și Robby Anonimul (Radu Bucălae) – un mentor de business și crypto. Johnny le promite un milion de euro, ceea ce stârnește o competiție acerbă între ei.

Flex Barbarul (Dorian Popa) în „Mentorii”

„Țin să menționez cum am căutat să portretizăm niște personaje de success în zonele lor de influență, și așa am decis și distribuția – Dorian este un exemplu în lumea fitnessului, cu un corp impresionant, Loredana practică și în viața reală mindfulnessul, yoga și meditația, iar Radu Bucălae este un tip energic și jovial care a reușit să creeze un crypto-mentor memorabil. Filmul ironizează subtil, dar ferm, rolul «specialiștilor» din online”, după cum explică Tapciuc.

Românii au apreciat filmul, iar asta s-a văzut în statistici. Încă de la avanpremiera din 18 februarie, „Mentorii” s-a menținut în topul preferințelor cinefililor timp de 12 săptămâni, iar timp de trei săptămâni a fost lider absolut al clasamentului încasărilor din România și a depășit producții americane cu bugete uriașe, cum ar fi „Captain America: Brave New World” sau „Mickey 17.” Din 4 iunie, filmul este disponibil pe Netflix.

„Am studiat mult timp comportamentele din online”

Libertatea: Adrian, povestește-mi cum și când a apărut ideea unui film de lungmetraj în portofoliul tău. Ai lucrat un an la scenariul „Mentorii” – ce te-a motivat să dedici timp poveștii și ce ți-ai dorit de la scenariu? Te-ai documentat într-un mod anume pentru filmul ăsta?

Adrian Tapciuc: Ideea serialului „Mentorii” am creionat-o alături de Edy Chereji (cofondator UNTOLD și Magic Maker Media House) și a venit din realitatea online a perioadei pe care o trăim, cea în care fiecare dintre noi are conturi pe rețele sociale online. Acolo, fiecare urmărește diverse personaje, fie pentru că ne pot influența pozitiv viața, fie le admirăm în ceea ce fac și propagă sau, dimpotrivă, le urmărim, deși nu aveam neapărat o părere pozitivă despre ele; le urmărim ca și niște „plăceri vinovate”, când nu putem schimba canalul.

Împreună cu ceilalți scenariști, am studiat mult timp comportamentele din online. Am descoperit oameni care-ți propun soluții rapide pentru a ajunge la succes – bogăție, trup de invidiat sau o stare de împlinire cu sinele. Așa s-au născut mentorii din filmul nostru – Robby Anonimul (Bucălae), Flex Barbarul (Dorian) și Sandra Senzorial (Loredana), influențate direct de personaje online precum Liver King sau Haley Sacks.

Sandra Senzorial (Loredana) în „Mentorii”

Țin să menționez cum am căutat să portretizăm niște personaje de succes în zonele lor de influență, și așa am decis și distribuția – Dorian este un exemplu în lumea fitnessului, cu un corp impresionant, Loredana practică și în viața reală mindfulnessul, yoga și meditația, iar Radu Bucălae este un tip energic și jovial care a reușit să creeze un crypto-mentor memorabil. Filmul ironizează subtil, dar ferm, rolul „specialiștilor” din online.

– Cum vezi influența acestor personaje în societatea românească actuală, mai ales în rândul tinerilor?

– Vreau să cred că fix aceasta este morala din spatele filmului nostru și aici am încercat să dăm naștere unui tool pentru părinți în dialogul cu copiii lor adolescenți: învață să gândești mereu cu propria ta minte și cu propriul tău sistem de valori, fără să urmărești scurtăturile spre succes ale unor influenceri online.

Ce înseamnă un mentor adevărat în ziua de azi

– Într-o societate în care modelele autentice par tot mai greu de găsit, ce înseamnă cu adevărat un mentor, în viziunea ta?

– Un mentor adevărat îți respectă unicitatea. Nu încearcă să te facă o copie a sa și te învață să gândești pe cont propriu. Te ghidează, te provoacă și îți oferă sprijin emoțional la nevoie. Și, poate cel mai important, îți rămâne mentor chiar și atunci când nu mai e prezent fizic, cu sfaturi bune care îți răsună în minte și te ghidează chiar și în absență. Îți rămâne în inimă, nu doar în agendă.

– Crezi că românii mai caută cu adevărat mentori – sau au fost înlocuiți de „lideri de opinie” online, fără o bază solidă de experiență reală – ce părere ai?

– Mentoratul clasic e în declin vizibil. Oameni care să investească timp real în dezvoltarea altora, fără interes personal imediat, sunt mai puțini și mai greu de găsit. Mulți tineri probabil nici nu mai știu cum arată un mentor adevărat. „Experții” de pe TikTok sau Instagram, cei care oferă sfaturi rapide, dar fără profunzime sau experiență solidă în spate, au devenit, din păcate, surse principale de inspirație.

Mulți tineri au ajuns să creadă că dacă cineva are mulți urmăritori, atunci sigur „stie ce zice”. Nu întotdeauna. Uneori nu e mentorat, ci doar marketing cu storytelling seducător. Însă nu e totul pierdut. Există și semne bune: o tendință de întoarcere la autentic. Mulți oameni încep să caute din nou profunzime. S-au „ars” de superficialitatea rețelelor și își doresc conexiuni reale, modele care trăiesc ceea ce predică.

Mentori contemporani adevărați încă există. Îi găsești în educație alternativă, antreprenoriat, cultură, sport. Sunt mai discreți, nu urlă pe social media, dar schimbă vieți în tăcere. De exemplu, profesori dedicați, regizori care își cresc echipele, antreprenori care susțin tineri sincer. Cei care știu ce înseamnă un mentor încep să-l caute conștient. Când ai gustat o dată puterea unui ghid real, nu te mai mulțumești cu citate motivaționale reciclate.

– Cât de periculoasă sau cât de ridicolă poate deveni această obsesie pentru validarea și „autenticitatea” online?

– E o vorbă între influenceri: „Realitatea e doar o altă campanie”. Când obsesia pentru validare și „autenticitate” online devine scop în sine, adevărata autenticitate moare, intimitatea devine conținut și omul real dispare sub masca unei versiuni algoritmizate. Dopamina rapidă din like-uri creează dependență. Fără ea, apar anxietatea, depresia, FOMO. Începi să crezi că nu ești „destul” dacă nu obții reacții și poți să devii marioneta algoritmului.

Un film dedicat întregii familii, cu mesaj puternic pentru tineri

– Care sunt lecțiile reale pe care speri ca publicul să le ia din „Mentorii?”

– Gândește cu mintea ta, nu a altora care vor să te învețe scurtături către succes. Pe cât de repede va părea că urci, pe atât de repede vei și cădea.

– Crezi că filmul poate fi un instrument de conversație în familie despre responsabilitate, influență și alegeri personale? Ești tată la rândul tău; ai avut astfel de discuții cu copiii tăi?

– Da, am avut discuții cu copiii mei (11 și 13 ani acum) încă din perioada în care „Mentorii” se contura ca idee și, ulterior, ca scenariu. În acele etape, întrebările lor m-au ajutat să motivez mai bine intențiile din spatele poveștii, dar și tone of voice-ul filmului în general.

– Este un film curat, fără vulgaritate, ceea ce nu e foarte comun în comedia contemporană. De ce a fost important ca „Mentorii” să poată fi urmărit de întreaga familie?

– În primul rând, fiindcă nu consider absolut necesar un limbaj „colorat”. Același mesaj poate fi transmis la fel de bine și cu ceva economie de mijloace, într-un limbaj familiar. În scenariul inițial au existat 2-3 exprimări mai vulgare, însă am concluzionat, alături de producători, că acestea nu fac decât să scoată privitorul din convenția stilistică pe care am stabilit-o. Tot în scenariul inițial, unele personaje fumau sau făceau referire directă la consumul de droguri. Le-am eliminat în cele din urmă, tocmai pentru a evita exemplele negative.

„Un film comercial trăiește prin succesul său la public”

– Ce rol joacă o astfel de comedie în cinematografia românească actuală? Ce aduce nou?

– O abordare actoricească veridică și un ritm al acțiunii care nu este familiar multor producții românești.

– Crezi că succesul filmului în box-office arată o schimbare în gustul și așteptările publicului român?

– Un film comercial trăiește prin succesul său la public, iar la acest capitol suntem încântați de modul în care „Mentorii” a fost primit de spectatori. Filmul a fost rulat în cinematografe timp de 12 săptămâni, iar primele 3 dintre acestea a fost pe locul 1 în box-office-ul românesc și a depășit producții hollywoodiene cu bugete de până la 100 de ori mai mari. Mă refer aici la blockbusterele „Mickey 17”, „Operatiunea Black Bag” sau „Captain America: Brave New World”. Succesul pe care l-a avut ne face să ne propunem să continuăm producția de filme de comedie, cu tematici și ingrediente similare.

– Apropo de asta, ce teme ți-ar plăcea să fie mai des abordate în filmele românești?

– Avem deja în pregătire un nou proiect în cadrul casei noastre de producție – Magic Maker Media House, iar subiectul filmului a fost deja împărtășit cu unii prieteni și apropiați. Vorbim despre un subiect care va fi abordat în premieră de către un film românesc. Abia așteptăm să vă putem da mai multe detalii.

– Cum vezi cinematografia românească în 2025? Ce rol ar trebui să joace filmul în societatea contemporană?

– Cinematografia comercială românească se află în 2025 la un punct de răscruce, iar asta pentru că prezența totală a spectatorilor în cinematografe se află pe un trend descrescător. Trendul atrage după sine și reținerea producătorilor de a investi bugete adecvate producțiilor cinematografice, iar de aici începe un cerc vicios. Dacă va scădea calitatea filmelor, va rezulta automat și dezamăgirea spectatorilor legată de produse de calitate mai scăzută, iar consumul va scădea și mai mult. Filmul românesc e parte din pop culture și trebuie să facem eforturi susținute pentru produse cât mai atractive.

– Și dacă tot suntem aici – dacă „Mentorii” este o oglindă – ce crezi că reflectă cel mai clar despre noi, ca societate?

– Consider temele din „Mentorii” valabile și pe plan internațional. Era digitală a acaparat întregul mapamond, iar smartphone-urile ne-au acaparat atenția și ne-au schimbat foarte mult; și în rău, dar și în bine, prin prezența tehnologiei în viețile noastre.

– „Mentorii” are o distribuție neconvențională – actori alături de influenceri. Au existat prejudecăți din partea publicului legate de această alegere? Ce le-ai transmite scepticilor?

– Da, au existat, începând chiar cu influencerul cu cei mai mulți urmăritori din film (Dorian Popa are 2,4 milioane de urmăritori pe Instagram și tot atâția pe YouTube). Prejudecata des întâlnită a fost că Dorian nu va reuși să interpreteze cu succes rolul unui influencer de fitness cu mușchii mari și creierul mic. Dar Dorian a făcut un rol absolut remarcabil și feedbackul general al celor care au vizionat filmul a fost unul de admirație la adresa întruchipării cu ironie a unui astfel de personaj.

– „Mentorii” a întrecut toate așteptările în box-office. Ce te-a surprins cel mai mult la reacțiile publicului?

– Faptul că în sălile de cinema am întâlnit multe familii. Mă așteptam să aibă succes la tinerii de până în 30 de ani, însă aici am fost foarte plăcut surprins. După proiecții am discutat cu mulți dintre spectatori, iar ei mi-au împărtășit bucuria legată de cât de veridic este, cât de „ca în viață” sunt situațiile abordate în film.

– Din experiența muncii tale la „Mentorii”, cu ce lecții importante ai rămas în urmă?

– Cu cât de importantă este ECHIPA. Nu am fi reușit să avem un produs cu succes la public fără aportul fiecărei persoane care a luat parte la producția sau distribuția acestui film. Teamwork makes dreamwork!

– Ce le-ai transmite copiilor și tinerilor despre succes și autenticitate, într-o lume în care „celebritatea” pare un scop în sine?

să știe CINE SUNT când nimeni nu-i privește

să posteze (comunice) din convingere, nu din foame de reacții

să aibă curajul să trăiască și pentru ei, nu doar pentru „urmăritori”.

