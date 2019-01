Adrian Ţuţuianu anunţă că va construi o alternativă la PSD

Ţuţuianu a spus că a primit oferte de la partidele politice importante, dar a menţionat că va anunţa decizia lui până la începutul sesiunii parlamentare.

”Până la începutul sesiunii parlamentare, voi anunţa ce decizie am luat. Am ajuns la concluzia că demersul judiciar nu are niciun fel de eficienţă. Să termin un litigiu peste doi ani înseamnă o pierdere de vreme şi lucrul ăsta, sigur, mă va costa pe mine, dar poate costa şi viaţa politică locală. A doua chestiune, pot să mă judec doi ani şi să dau tot peste Dragnea la PSD peste doi ani şi atunci rezultatul unui asemenea demers să fie zero. A treia chestiune, rămân în politica dâmboviţeană şi naţională, voi construi o alternativă la PSD şi sper, mi-am propus, să schimb fundamental lucrurile în ce priveşte echilibrele politice în Dâmboviţa şi nu numai”, a afirmat Ţuţuianu.

Acesta a mai spus că s-a delimitat de Liviu Dragnea, dar nu şi de primarii şi consilierii PSD.

”Ultima subliniere pe care vreau să o fac e că, permanent, m-am delimitat de Liviu Dragnea, de Rovana Plumb şi de camarila care ţine astăzi PSD ostatic. Niciun moment nu m-am îndepărtat de primarii PSD, de consilierii locali, de consilierii judeţeni, de oamenii de bună credinţă din acest partid şi totdeauna voi avea în vedere alegătorii, care mi-au încredinţat mandatul de senator, anterior de preşedinte de consiliu judeţean şi aşa mai departe. Deci nu mă voi distanţa niciodată de oameni, le voi susţine acele proiecte care vin să sprijine ceea ce noi am spus în campania electorală din 2016. Care va fi proiectul pe care merg veţi afla până la începutul sesiunii parlamentare”, a declarat Adrian Ţuţuianu.

Fostul social-democrat Adrian Ţuţuianu, exclus din partid, după că s-a poziţionat împotriva lui Liviu Dragnea a anunţat, la sfârşitul sesiunii parlamentare, că îşi înfiinţează grup parlamentar, la Senat, alături de şase colegi neafiliaţi.

Comitetul Executiv al PSD a decis, pe 5 noiembrie, excluderea din partid a secretarului general Marian Neacșu și a vicepreședintelui Adrian Țuțuianu.

Citeşte şi: Copilul înfiat de Viorica Dăncilă. Destinul celor 8 copii din familia Malancu, dintre care cel mic a fost adoptat de prim-ministrul României!