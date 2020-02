De Cristian Otopeanu,

Asistenta Maria Cerchez l-a înregistrat pe șeful de secție când îi impunea să se ocupe de măcar 15 bolnavi pe zi, în caz contrar urmând să fie “evaluată”.

Asistenta a intervenit telefonic la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX și a oferit detalii.

„Este o situatie critica, cumplita, de cosmar. Nu cum spune medicul sef de sectie. Eu am dovezi, de aceea am sesizat si Corpul de Control al Ministerului Sanatatii. Situatia asta este de ani de zile. Lucram in stres, in teroare, nu se mai poate. Este inuman sa fim 3 asistente la 62 de bolnavi. Eu am lucrat si cu 24 de pacienti pe tura. Mi s-a facut rau, nu am mai putut dormi noaptea, ma gandeam daca i-am predat pe toti in procesul verbal, cu tratamentul corespunzator”, a explicat Cerchez.

„Mi s-a facut rau, am facut o colica biliara, mi-am luat concediu medical si ce credeti ca mi-au facut? M-au dus la comisia de disciplina, ca de ce mi s-a facut rau. Este inuman asa ceva. Toata lumea lucreaza in stres si in teroare, din cauza influentelor pe care le are medicul sef in judetul Olt si toata conducerea Spitalului Judetean”, a completat asistenta.

Maria Cerchez a relatat și faptul că este „hartuita in permanenta”, adăugând că ei și altor asistente li s-a spus că „daca mai comentam si nu executam ce ni se spune verbal, vom zbura definitiv din spital”.

Recomandări Anunțul făcut de ministrul Sănătății. Greșeala făcută de anestezistul care a sedat copilul la clinica stomatologică

Asta este doar una dintre inregistrari, ca nu pot sa stau cu telefonul sa inregistrez, pentru ca trebuie sa ma concentrez asupra tratamentului si asupra bolnavilor Maria Cerchez, asistentă Spital Județean Slatina:

Detaliile nu s-au oprit aici. Maria Cerchez a continuat dezvăluirile: „Lucram o singura asistenta si o singura infirmiera. Sa lasi o singura infirmiera pe tura la 62 de bolnavi… Sa servesti masa, sa schimbi pampersi, sa faci curat prin saloane… Mai avem un pic si ne luam la bataie in cabinet”.

„Mai am o inregistrare din cabinetul asistentelor, unde se aude clar ca la ora 12:00 au fost pacienti cardiaci carora nu li s-a facut niciun fel de tratament”, a mai explicat Cerchez la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX.

Am zis ca voi ajunge si la CEDO, daca este nevoie. Nu mai pot. Este inuman si pentru noi, si pentru pacienti Maria Cerchez, asistentă Spital Județean Slatina:

„Am fost in tura de noapte, la usa cabinetului ma asteptau trei pacienti. Doamna, veniti ca varsa! Doamna, veniti ca si-a scos branula si este plin de sange. Eu la care sa ma duc prima data? Iubesc meseria, dar nu in conditii inumane”, a încheiat asistenta din Slatina mărturisirile.

Recomandări Dezvăluirile unei asistente medicale. Lucrează de 13 ani în Spitalul Județean Slatina și nu mai vrea să tacă!

Replica Spitalului Județean de Urgență Slatina. Cătălin Rotea, manager: „Am demarat o anchetă. Doamna asistentă nu va fi sancționată pentru că a expus problemele public”

Apoi, prin telefon a intervenit managerul Spitalului Județean de Urgență din Slatina, Cătălin Rotea. Acesta a precizat că nu vrea să dialogheze cu asistenta, care se afla în acel moment la telefon, dar va răspunde tuturor întrebărilor jurnalistei Adriana Nedelea.

„Doamna asistenta a sesizat aceste probleme de-a lungul timpului. Vreau sa va spun ca sectia de cardiologie comporta o activitate complexa si numarul pacientilor a crescut. Avem angajate 29 de asistente dintr-un total de 37, prevazut. Au existat probleme pentru ca trebuie concedii medicale, de aceea nu au putut fi acoperite turele”, a comentat managerul Spitalului, la Adriana Nedelea LA FIX.

Recomandări Anca Lungu a renunțat la cariera în televiziune de doi ani, de dragul iubitului ei. Trăiește la Nisa într-o casă-muzeu, veche de 240 de ani!

Și a continuat: „Doamna asistenta mi-a prezentat inregistrarile, nu pot sa comentez autenticitatea si valabilitatea lor, asta este datoria organelor de ancheta. Este parerea dumneaei si o respect. Munca intr-un spital judetean de urgenta este extrem de obositoare, nu pot sa cuantific ce inseamna inuman. Nu recunosc ca avem o problema cu personalul, se asigura detasarea sau delegarea de pe sectii si eu nu pot sa cuantific ce inseamna uman sau inuman. Este o situatie sesizata de dumneaei, de o singura persoana de pe sectie, nu inseamna neaparat ca este si adevarata”

Doamna asistenta a fost la mine in birou, iar eu am demarat o ancheta interna pe cardiologie, care se va solutiona pana la finalul acestei luni Cătălin Rotea, manager Spital Județean de Urgență Slatina:

„Am avut concurs organizat pentru asistente in noiembrie 2019, s-au angajat 1-2 persoane. Saptamana viitoare, dupa ce se aproba bugetul Consiliului Judetean, demaram alte 15 posturi, dintre care 3 sunt pe cardiologie. Repet, pe sectia de cardiologie, anul trecut, s-au facut 3 angajari, s-au angajat asistente. Saptamana asta, este o medie de 15 pacienti per asistent. Nu mi se pare nici mult, nici putin, mi se pare dificil. Nu inseamna ca recunosc o vina a spitalului privind deficitul de personal, pentru ca acesta este completat prin relocari”, a detaliat managerul.

Doamna asistenta nu va fi sanctionata si nu va fi cercetata disciplinar pentru ca a expus public niste probleme Cătălin Rotea, manager Spital Județean de Urgență Slatina:

„Nivelul de salarizare din spitalul nostru este cel mai inalt din toata regiunea. Garzile pentru medici sunt platite cu 75-100 la suta. Sporurile sunt la nivelul maxim pe toate sectiile. Incercam sa compensam aceasta munca. Echilibrul bugetar este delicat. Orice persoana nemultumita din spitalul nostru, orice angajat a avut si va avea usa deschisa la mine. In limita timpului posibil, ca nu pot sta 24 de ore din 24. Oricine se simte amenintat sau nedreptatit, in orice forma, de seful de sectie, poate sa vina si sa comunice, la mine usa este deschisa”, a încheiat managerul Spitalului.

Șeful ITM Olt, Cristian Ungureanu: „Ne-am autosesizat după articolul din Libertatea”

Ulterior, în emisiune a intervenit telefonic și Cristian Ungureanu, șeful ITM Olt

„In urma articolului dumneavoastra din Libertatea, ne-am autosesizat. O sa dispun din nou control”, a comentat el.

Citeşte şi:

Adriana Nedelea LA FIX: Dezvăluirile unei asistente medicale. Lucrează de 13 ani în Spitalul Județean Slatina și nu mai vrea să tacă: „Este inuman. Am dovezi, merg și la CEDO”

GSP.RO Ce facea Ilie Năstase in decembrie 1989. Poveste halucinantă de la Revoluție, Țiriac a înlemnit: „Tu ești zdravăn la cap?!”

HOROSCOP Horoscop 13 februarie 2020. Capricornii au nevoie de pace în familie