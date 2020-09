Christian Comşa: E deranjant că aceste norme apar cu foarte puţin timp înainte de începerea anului şcolar

Christian Comșa, președintele Asociației Școlilor Particulare, este nemulţumit de modul de legiferare în privinţa începerii noului an şcolar. Potrivit edupedu.ro, peste 300 de after school-uri private nu mai pot funcționa în acest an școlar, pentru că erau organizate în spații comune cu grădinițe private. Măsura a fost luată de autorităţi la sfârşitul lunii august.

Mi se pare deranjant că aceste norme apar cu foarte puţin timp înainte de începerea anului şcolar. Multe din grădiniţe particulare funcţionează în spaţii închiriate, însă acestea nu pot îndeplini condiţiile de azi pe mâine.

Cred că trebuie să depăşim acest mod de a legifera şi a oferi predictibilitate. În momentul când dai o măsură trebuie să dai un timp pentru ca unităţile să se poată adapta.

Fiecare unitate de învăţământ are propria infrastructură. Va fi foarte dificil să respecte normele anti-COVID. Vor fi profesori care vor avea pauză în mijlocul orei. E o perioadă provocatoare. Trebuie să inovăm.

S-au făcut investiții în perioada verii pentru respectarea normelor de distanțare pentru programul de after school în aceste unități, însă cu 2 săptămâni înainte de începerea școlii, practic statul anulează toate investițiile și tot efortul întreprins, spune Christian Comșa.

Iulian Cristache: Sălile de curs vor arăta ca nişte puşcării cu acele separatoare din pexiglas

Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, spune că Guvernul trebuie să finanţeze urgent unităţile şcolare din mediul rural care nu dispun de fonduri pentru începerea anului şcolar conform noilor norme anti-COVID.

Este clar că vom avea un an şcolar foarte greu. Nu există un scenariu minune care să poată fi implementat. Sălile de curs vor arăta ca nişte puşcării cu acele separatoare din pexiglas.

Vedem un mod de lucru greoi la nivelul DSP. Ei vin cu aceste recomandări, dar nu vin să ajute la nivelul unităţilor de învăţământ.

Se lucrează greu şi vom avea un început greu de an şcolar. Avem probleme cu internetul la nivel rural, avem probleme cu asigurarea măştilor.

Venim cu norme scrise bine pe hârtie, dar atât. Problema este la nivel rural, unde s-ar putea să nu fie bani.

Trebuie să se finanţeze rapid acele unităţi şcolare din mediul rural care nu dispun de fonduri pentru începerea anului şcolar.

Trebuie să găsim o soluţie pentru funcţionarea şcolilor.

Părinții și profesorii vor ști doar cu patru zile înainte de începerea școlii dacă elevii vor face cursuri în clase, doar online sau jumătate din program la școală și cealaltă jumătate acasă.

La școală, sunt zeci de reguli care trebuie respectate de elevi și profesori: mască de protecție în clasă, separatoare de plexiglas la bănci în sălile aglomerate. Unele măsuri sunt chiar controversate: profesori care schimbă clasa în 5 minute, pauze organizate astfel încât elevii de la clase diferite să nu se întâlnească, prezență și note trecute pe agendele profesorilor.

Părinții și bunicii nu vor mai intra în grădinițe cu copiii, after school-urile private nu mai pot fi organizate în aceeași clădire cu grădinițele, potrivit noilor norme.

Pentru fiecare ciclu de învățământ, Ministerul Educației a elaborat ghiduri. Ministrul Monica Anisie spune însă că acestea sunt orientative, mai mult un ajutor pentru profesori, decât o obligație.

