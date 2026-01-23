„Sunt planificate rute noi, din păcate nu pot să vi le spun pentru că avem niște NDA-uri semnate cu companiile aeriene. Am făcut un lobby și pentru Bruxelles, dar să știți că solicitări foarte mari sunt pe zona de Spania. Cele mai mari solicitări sunt pe zona de Spania și pe alte destinații din Italia; totodată, Parisul, care este locul trei în dorințele brașovenilor și ale celor care au completat chestionarul prietenilor de la Universitatea Transilvania, Parisul este locul trei ca și cursă de linie și locul doi ca și destinație de vacanță. Cred că ar avea un grad de încărcare foarte mare”, a declarat Daniel Micu, directorul general al aeroportului.

O altă prioritate importantă pentru 2026 este deschiderea unei baze WizzAir la Brașov, un pas care ar transforma activitatea aeroportului.

„Prioritățile pentru 2026 sunt de a-i convinge pe partenerii de la Wizz să facă bază la Brașov și în sensul ăsta avem discuții destul de aplicate cu dumnealor și cred că suntem pe drumul cel bun. În funcție de intențiile companiilor care operează la noi, vom adapta și programul în consecință, adică suntem pregătiți să implementăm de la un moment dat H24 din toate punctele de vedere, dar o vom face în clipa în care o companie aeriană va avea baza ei și va solicita H24”, a explicat Micu.

Extinderea programului de funcționare al aeroportului pentru a deveni operațional 24/7 reprezintă o etapă esențială, condiționată de înființarea unei baze aeriene în Brașov.

