Potrivit procurorului Teodor Niţă, din cadrul Parchetului Curţii de Apel Constanţa, suspecţii pescuiau folosind metode „barbare” în apele interioare din Italia sau Spania, ape poluate şi în care pescuitul era interzis.

El a precizat că, pentru a-şi crea aparenţa de legalitate, suspecţii au contrafăcut documentele.

Procurorul constănţean spune că peştele ajungea în România şi după patru zile, fiind transportat în condiţii improprii, ajungând să fie vândut drept peşte proaspăt, inclusiv în zona Deltei Dunării.

Teodor Niţă spune că afacerea a fost pusă la cale de cetăţeni români şi chiar şi cei care pescuiau în apele din Spania sau Italia, erau conaţionali ai noştri.

Deocamdată nu există nicio persoană urmărită penal, dar la finalizarea cercetărilor, peste 60 de persoane ar urma să fie puse sub acuzare.

„Codul de procedură penală îmi spune că îl pun sub urmărire doar după ce îl audiez. Trebuie să centralizăm tot ce au făcut colegii din celelalte ţări. Nu ştiu cam cine va juca în echipă. Probabil 60 – 70 de persoane, fizice şi juridice, vor fi puse sub acuzare. Acum am doar informaţiile de la Eurojust, dar nu am văzut documentele efectiv. (…) Infracţiunile pentru care ar putea fi puşi sub învinuire sunt grup infracţional organizat, comercializare de produse alterate, mai multe fapte de braconaj, suspicionăm şi evaziune fiscală”, a mai spus Niţă.