Doctorul Costin Militaru, medic și vocal susținător al canabisului medicinal, a fost acuzat ieri, de ministrul Sorina Pintea, că l-a adus în Comisia pentru legalizarea canabisului în scopuri medicale pe omul de afaceri Filip Hausner.

Reprezentant al companiei Kidmat Eden, Hausner nu s-a sfiit să le explice medicilor perplecși prezenți în comisie că „avem fonduri nelimitate” și că interesul lui e să se legalizeze canabisul medicinal.

Ei au făcut un veritabil lobby, fără ca să aibă voie măcar să fie acolo!

Costin Militaru are propria versiune asupra legalizării canabisului.

-Domnule Costin Militaru, cum a fost dezbaterea pe legalizarea canabisului medicinal?

-Mă bucur c-am participat. Cu greu, dar am participat acolo. Autoritățile nu prea vor să legifereze și partea de THC, pentru că o tot dau că e în tabelul 1 și nu se poate.

-În ce tabel?

-În tabelul 1 de substanțe care nu au implicare în medicină. Numai că le-am tot explicat că noi nu vrem să legiferăm THC-ul ca atare, noi vrem să legiferăm extractul de canabis, care are multe componente înăuntru și toate la un loc fac un medicament și ăsta face bine. Nu pe bucăți.

-Când spuneți „noi”, la cine vă referiți?

-La cei care susțin legalizarea canabisului medicinal. Și asociații de pacienți, și grupul nostru care e în jurul Fundației pentru Harm Reduction care a depus documente deja de trei ani.

-Ce fel de cercetare vreți să faceți?

-Eu am făcut niște studii în America pe canabis clinic și am vrut să introduc ca terapie adjuvantă la pacienții cu cancer în principiu acest ulei de canabis și să văd dacă funcționează, dacă într-adevăr și în România, nu doar în America.

-Ați depus la minister documentele?

-Am depus la minister și acolo am întâmpinat probleme, pentru că, nefiind medicament, n-au știut cum să mi-l dea, cum să-l facem.

-Dar ce e, dacă nu e medicament?

-În Europa, lucrurile merg pe excepție de la regulă. Peste tot, Germania, Olanda, Spania. Canabisul nu se folosește decât ca excepție. La noi nu s-a făcut chestia asta. Doamna ministru cred că asta încearcă să facă, să exceptăm de la Legea 339, să permită utilizarea în scopuri medicale pentru anumite patologii. Ca să nu mai intrăm pe toată legislația de medicament, c-o să ne ia vreo 15 ani de-acum încolo.

„În spate este o companie public-privată din Israel, nu vă pot da mai multe detalii”

-La ședință ați vorbit, din câte înțelegem, că cercetarea ar fi finanțată de guvernul israelian?

-Da, da. Toate chestiile astea costă: cercetările, dotările. Și în spate este o companie public-privată din Israel.

-Marți am înțeles că au participat la discuție și doi colegi de-ai dvs. Colegi din compania asta?

-Da, da. Am fost cu un coleg din fundație și cu un reprezentant al companiei.

-Ce fundație?

-Fundația pentru Harm Reduction se cheamă. Este o fundație în care eu sunt președinte.

-Și compania?

-E o companie public-privată din Israel, mai multe nu vă pot da detalii. Au un buget nelimitat. Venim cu toată expertiza, tot, tot, tot.

-Cum adică buget nelimitat?

-Cinci milioane, zece, depinde, nu contează. Un buget nelimitat.

„Studiul urmărește îmbunătățirea calității vieții”

-Și studiul pe ce ar fi? Bolnavi de cancer?

-Da, da, inițial s-a depus pentru terapii adjuvante pentru persoanele în fază terminală: cancer, scleroză multiplă, HIV. Urmărește îmbunătățirea calității vieții. Am plecat de la ideea: să fim cât mai departe de ideea de a droga pe cineva.

-Câți pacienți?

-Inițial 250 de pacienți.

-Și unde ați derula cercetarea?

-Noi avem o clinică și, cum am spus, și în comisie, dacă nu e OK clinica, dacă eu nu sunt OK cu specialitatea pe care o am, să mi se spună și ne adaptăm. Luăm un spital, luăm două spitale, luăm șapte spitale, venim cu specialiști de-afară, dacă e nevoie. Rugămintea noastră este doar să ne dea drumul.

„E dorința mea de a face ceva”

-De ce nu vă aprobă?

-Acum singura întrebare a lor a fost care sunt calitățile mele de doctor. Da? Atâta întrebare au putut să-mi pună cei din minister. Unde mi-am făcut rezidențiatul și în ce calitate vorbesc. Dar motivația este că THC este în tabelul 1.

-Sunteți medic generalist?

-Da.

-Ați făcut și rezidențiatul?

-Nu. Dar întrebarea lor a fost un atac mârșav să-mi arate mie că n-am calitatea. Nu vreau eu personal, vreau pentru pacienți. E o dorință mea de-a face ceva.

-Cum se numește compania care finanțează?

-E irelevant cum o cheamă pe companie. Cercetarea va fi făcută prin Fundația pentru Harm Reduction, care are ca domeniu de activitate cercetare pe așa ceva, pentru asta a fost creată. Compania este doar suportul cercetării. Întreabă la Agenția Națională a Medicamentelor.

-Ați depus și acolo?

-Da. Ne-am împotmolit și-acolo. Ei au o legislație care nu poate fi respectată în momentul de față. Se ocupă de medicamente și ăsta, nefiind medicament, refuză.

