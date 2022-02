Aflați la cursuri online, copiii de la o grădiniță din Focșani au fost aduși să recite la inaugurarea clădirii

Grădinița numărul 18 din Focșani a fost inaugurată vineri în prezența elevilor și a autorităților locale.

Potrivit, G4Media, elevii au fost aduși de acasă pentru această serbare, deși ei învățau online atât din cauza lucrărilor la clădire, cât și din cauza numărului de cazuri de COVID.

La serbare au participaprimarul Focșaniului, Cristi Misăilă, diirectorul Grădiniței – Doina Dima, șefa Inspectoratului Școlar Județean Vrancea – Daniela Marchitan, consilieri locali, copii și elevi. Totul a avut loc într-o sală, iar imaginile au fost transmise live pe pagina de Facebook a primăriei Focșani.

Mai întâi, mai mulți preoți au sfințit clădirea și au ținut o binecuvântare la un altar improvizat într-o sală. Mai târziu, în aceeași sală, copiii au recitat poezii și au dansat dansuri populare.

Tot evenimentul a fost organizat de directoarea grădiniței, Doina Dima.

„Personalitățile prezente sunt vaccinate, noi am făcut cursuri online din cauza lipsei de spațiu adecvat până la inaugurarea sediului reabilitat. Eu am organizat evenimentul, cine sunt eu să-i lipsesc pe copii de această bucurie?”, a declarat Doina Dima, dorectorul Grădiniței 18 pentru sursa citată.

Măștile jos pentru poză

La eveniment a participat și Cristi Misăilă, primarul municipiului Focșani care, la un moment dat, își dă masca de protecție jos pentru o fotografie de grup.

Cristi Misăilă, primarul municipiului Focșani

„Pentru moment am fost rugați să facem câteva poze și asta a fost câteva secunde și când am luat cuvântul am dat masca jos pentru că nu erau elevi pentru a putea fi auzit. Nu a fost în niciun moment pusă în pericol sănătatea elevilor”, a declarat edilul pentru Digi24, vineri.

Legat de serbarea organizată de grădiniță, edilul spune că a fost o surpriză din partea conducerii instituției.

„Nu am știut de această surpriză, a fost o surpriză din partea conducerii grădiniței. Toți erau vaccinați, aveau certificatul verde și nu era o problemă cu privire la respectarea condițiilor de restricții și de distanțare în cazul pandemiei”, a mai precizat Misăilă.

Evenimentul, în atenția DSP

DSP Vrancea anunță însă că evenimentul este în atenția lor pentru verificări privind respectarea normelor de siguranță privind pandemia. Totodată, DSP Vrancea care a transmis că grădiniția nu are aviz de funcționare.

„Direcția de Sănătate Publică Vrancea nu a eliberat autorizare de funcționare pentru Grădinița 18 pentru că nu a fost solicitată”, a declarat, pentru G4 Media, medicul Cornelia Drăgună, responsabil DSP pentru grădinițe.

