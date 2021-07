„Am un anunţ de făcut, această agenţie va fi desfiinţată. Am discutat şi cu premierul României şi şi-a dat acordul. Atribuţiile sale vor fi preluate de IGSU pentru că, de fapt, nici nu îşi avea neapărat rostul, iar prin felul în care au reacţionat, în fine, e un dosar în curs, va trebui să ajungă la final, arată că sunt suspiciuni mari de integritate, în orice caz de competenţă grave, vom desfiinţa această agenţie”, a declarat Cătălin Drulă.

Directorul instituției a fost reținut într-un dosar în care sunt vizați mai mulți angajați ai ARSVOM. Aceștia au achiziționat patru nave în valoare de 85.000.000 de lei de la o firmă care le cumpăra, la rândul ei, prin intermediul unor firme de apartament, cu activitate derizorie și câțiva angajați.

Pentru contribuția sa, Daniel Manole ar fi fost recompensat cu un procent de aproximativ 3% (circa 2.000.000 de lei) din sumele plătite de ARSVOM către societatea care a livrat navele, potrivit comunicatul DNA. El avea să fie revocat din funcție după reținere.

„Vreau să salut acţiunea procurorilor cred şi am crezut întotdeauna că puterile statului trebuie să îşi facă fiecare treaba, noi putem să mergem până la un punct. Chiar la acea Agenţie de Salvare a Vieţii de Om pe Mare noi aveam un control pornit la cererea mea, dacă vă aduceţi aminte în martie s-a scufundat un vas ucrainean, iar vasul ASVOM nu a putut ieşi din port că era vreme rea şi barca pe care ei au dat milioane de euro nu poate funcţiona pe vremea aia. Am trimis un corp de control acolo, un control încheiat, care a ridicat o serie largă de probleme pe zona de achiziţii”, a declarat Cătălin Drulă.

Ministrul transporturilor a mai precizat că a trimis corpul de control şi la alte instituţii din domeniul naval.



„În ceea ce priveşte celelalte instituţii din domeniul naval, Administraţia Fluvială a Dunării de Jos, Porturile Galaţi, Autoritatea Navală Română, am trimis şi acolo corpul de control pentru că sunt, la fel, suspiciuni. Acolo am luat deja măsuri de schimbare a conducerilor, am adus profesionişti, la fel ca şi la Portul Constanţa în Consiliile de Administraţie”, a precizat Cătălin Drulă.

După reținerea directorului ASVOM, G4Media a publicat stenograme cu discuții înregistrate de procurorii DNA în biroul lui Cătălin Drulă, ministrul transporturilor, cu doi liberali în timp ce îi cereau acestuia să îi păstreze în funcții pe șefii Asociației Române de Salvare a Vieților Omenești pe Mare și Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați.

