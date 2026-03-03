70.000 de euro pentru renovarea locuințelor

„Toți spaniolii au dreptul la o locuință demnă și adecvată”. Așa prevede articolul 47 din Constituția Spaniei. Cu toate acestea, creșterea accentuată a prețurilor imobiliare, ajunse la niveluri record, îngreunează accesul la locuință, în special pentru tineri, relatează publicația El Espaniol.

Este motivul pentru care comunitățile autonome au pus la dispoziție mai multe programe de sprijin, în special în zonele cunoscute drept „Spania golită” (España Vaciada). Acestea includ ajutoare pentru chirie și pentru reabilitarea locuințelor din mediul rural.

În anumite cazuri, sprijinul poate ajunge la 70.000 de euro.

De la La Rioja la Galicia

În Galicia, există un program de ajutoare pentru reabilitarea locuințelor din mediul rural, destinat localităților cu mai puțin de 5.000 de locuitori. Sunt finanțate lucrări de renovare, finalizare, extindere sau schimbare a destinației în locuință.

Ajutorul acoperă 75% din bugetul eligibil, cu un plafon de până la 30.000 de euro per locuință. Imobilul trebuie utilizat ca locuință principală sau pentru închiriere reglementată.

În La Rioja, sprijinul pentru achiziția sau reabilitarea unei locuințe în comune de până la 5.000 de locuitori este destinat persoanelor de până la 45 de ani.

Finanțarea poate ajunge la 40% din valoarea investiției, împărțită în două categorii:

până la 40% (maximum 40.000 de euro) în localități cu sub 500 de locuitori;

30% (maximum 30.000 de euro) în localități de până la 5.000 de locuitori.

În Aragon, ajutoarele sunt destinate municipiilor cu mai puțin de 3.000 de locuitori, iar locuințele trebuie destinate închirierii publice în zonele afectate de depopulare.

Subvenția variază între 50.000 și 60.000 de euro per locuință. Bugetul total este de 52,5 milioane de euro, iar autoritățile estimează construirea a aproximativ 800 de locuințe publice în mediul rural.

Ajutoare pentru tinerii fermieri

În Castilla y León se acordă ajutoare pentru reabilitarea energetică și generală a locuințelor din sate. Acestea pot acoperi până la 80% din costuri, cu un plafon de 18.000 de euro per locuință.

Pentru îmbunătățirea eficienței energetice, sprijinul este de 40%, cu un maximum de 3.000 de euro pentru locuințe individuale.

În Castilla-La Mancha, subvenția poate ajunge la 80% din costul reabilitării, cu un plafon de 60.000 de euro per locuință. De asemenea, sunt finanțate lucrări de adaptare în proporție de până la 80%, cu un maximum de 10.000 de euro, cu condiția ca locuința să fie destinată închirierii accesibile. Regiunea oferă și ajutoare de până la 40.000 de euro pentru lucrări la locuințe rurale destinate tinerilor fermieri.

Bani pentru reabilitare energetică

În Andalucía, reabilitarea locuințelor rurale este sprijinită cu 40% din bugetul investiției. Procentul crește la 75% pentru gospodării cu venituri sub trei ori indicatorul IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples – utilizat în Spania pentru a calcula eligibilitatea la ajutoare sociale, subvenții, burse, prestații de șomaj și cerințe financiare pentru vize sau rezidențe), pentru persoane cu dizabilități sau pentru cei peste 65 de ani, în cazul lucrărilor de accesibilitate.

În Extremadura, programul actual acoperă între 50% și 70% din buget pentru localități cu până la 10.000 de locuitori. Plafonul este de 9.000 de euro per apartament într-un bloc și de 14.000 de euro pentru case unifamiliale. În alte regiuni precum Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra și País Vasco predomină ajutoarele pentru reabilitare energetică, accesibilitate și conservare.

În País Vasco, de exemplu, subvențiile variază între 25% și 60% din investiție.

Și Serbia își propune revitalizarea satelor și atragerea tinerilor în mediul rural. Aici, statul acordă până la 13.000 de euro sub formă de sprijin nerambursabil pentru cumpărarea unei case la țară.

Recent, un sat abandonat din regiunea spaniolă Cantabria, a fost scos la vânzare pentru 380.000 de euro. Porcieda are zece case și o o suprafață totală de 3.000 de metri pătrați.

