A început votarea. Cele 18.802 de secții de votare din țară s-au deschis la ora 7.00.

Unul dintre cei mai matinali politicieni care și-au exprimat opțiunea în cadrul scrutinului a fost Marcel Vela. Ministrul de interne a votat în Caransebeș.

Numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral era în 2 decembrie de 18.191.396. Totodată, 740.367 de cetățeni români cu domiciliul în străinătate figurează cu drept de vot la acest scrutin. 39.238 dintre ei au depus cereri de înregistrare pentru votul prin corespondenţă la alegerile parlamentare, însă unii au întâmpinat probleme cu plicurile.

Câte locuri sunt disponibile în Senat și Camera Deputaților

În urma alegerilor parlamentare 2020, românii își vor alege viitorii 136 de senatori și cei 329 de deputați.



Cei 465 de parlamentari vor reprezenta cetățenii din fiecare județ al țării, dar și românii de peste granițe, iar senatorii şi deputaţii se aleg prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale.



Mai exact, conform legii alegerilor parlamentare, numărul de mandate din fiecare județ este decis în funcție de populație. Un deputat reprezintă 70.000 de locuitori, în timp ce un senator, 160.000 de locuitori.

Astfel, cei mai mulți parlamentari vor veni din București (13 senatori și 29 de deputați), urmat de Iași (5 senatori și 12 deputați), Constanța și Prahova (5 senatori și 11 deputați).

Județele Călăraşi, Covasna, Giurgiu, Ialomiţa, Mehedinţi, Sălaj și Tulcea vor avea cei mai puțini reprezentanți în Parlament – câte 6, respectiv 2 senatori și 4 deputați.

Același număr de parlamentari va reprezenta și românii aflați în afara granițelor țării.

Câți candidați s-au înscris pe liste

La acest scrutin s-au înscris 7.136 de candidați, mai mulți față de alegerile parlamentare din 2016, când pe liste se aflau 6.476 de candidați.

Dintre cei 7.136 de candidaţi, 4.659 candidează la Camera Deputaţilor şi 2.477 la Senat.

PMP are cei mai mulți candidați pe listele electorale – 641, potrivit unei hărţi a candidaţilor la alegerile parlamentare realizate de Expert Forum. Urmează PNL cu 640 de candidați, Pro România (639) şi PSD (631). Alianţa USR-PLUS are 616 candidaţi, iar Alianţa pentru Uniunea Românilor (AUR) are 621 de candidaţi.

Doar 42 de candidaţi independenţi s-au înscris pentru Camera Deputaţilor şi unul singur pentru Senat.

Cea mai mare competiţie este în judeţul Brăila la Camera Deputaţilor, cu 19,8 candidaţi pe loc, iar cea mai mică, la Buzău, cu 9 pe loc.

Şi la Senat, lupta cea mai intensă se poartă în Brăila, cu 27,5 candidaţi pe un loc, cea mai slabă înregistrându-se în Prahova, 11,8 pe loc, potrivit Mediafax.

Reguli privind votul la alegerile parlamentare 2020

Pentru a vota pentru alegerile parlamentare, alegătorii trebuie să aibă acte de identitate valabile în ziua votării.

Cu toate acestea, Biroul Electoral Central a precizat că pe 6 decembrie îşi vor putea exercita dreptul constituţional şi cei al căror act de identitate expiră în perioada 1 martie 2020 – 6 decembrie 2020, în contextul epidemiei de COVID-19.

Cu ce acte se poate vota:

cartea de identitate

cartea electronică de identitate

cartea de identitate provizorie

buletinul de identitate

paşaportul diplomatic

paşaportul diplomatic electronic

paşaportul de serviciu

paşaportul de serviciu electronic

carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.

Cetățenii români cu domiciliul în străinătate își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în străinătate conform legii, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabil în ziua votării:

pașaportul simplu, cu menționarea țării de domiciliu;

pașaportul simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu;

pașaportul simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu.

Reguli în secțiile de votare la alegerile parlamentare 2020, în contextul pandemiei

La fel ca la alegerile locale din 26 septembrie, scrutinul se desfășoară cu mai multe reguli antiepidemice pentru a limita răspândirea virusului COVID-19.

În fiecare secție de votare pentru alegerile parlamentare 2020 vor fi flacoane cu dezinfectant pentru mâini, iar purtarea măştii de protecţie va fi obligatorie.

purtarea măştii de protecţie, pentru a acoperi nasul şi gura

distanţare fizică de cel puţin un metru între participanţii la procesul electoral

dezinfecţia periodică a mâinilor, cât şi după fiecare contact direct cu alte persoane

dezinfecţia sediilor secţiilor de votare, potrivit reglementărilor în vigoare

În plus, la intrarea în secția de vot se va lua temperatura fiecărei persoane, iar alegătorii, îndrumați către „localul de vot, respectiv către ieşirea din sediul secţiei de votare, astfel încât aceştia să petreacă un timp cât mai scurt în interiorul acestuia”, potrivit unei decizii adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă,

În secțiile de votare se va asigura menținerea unei distanțe fizice de minimum un metru între oameni, iar în sala unde se votează nu trebuie să fie prezenţi în acelaşi timp mai mult de 5 alegători.

Totodată, „alegătorul va fi instruit să poziţioneze actul de identitate sau documentul de identitate în suportul terminalului informatic, pentru preluarea datelor de identificare în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV). Dacă acest lucru nu este posibil, operatorul de calculator va realiza această procedură, după care îşi va dezinfecta mâinile prin aplicarea unei soluţii dezinfectante pe bază de alcool sau va schimba mănuşile”.

Pentru identificarea votantului, „alegătorul va fi instruit să îşi îndepărteze pentru scurt timp masca spre a fi identificat, la o distanţă de minimum 1,5 m faţă de operatorul de calculator şi membrii biroului electoral al secţiei de votare, iar după identificare, alegătorul îşi va repoziţiona masca acoperind nasul şi gura”.

Pe cât posibil, buletinele de vot, ştampila cu menţiunea „VOTAT“ şi pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât alegătorul să le poată prelua singur, fără a avea contact direct cu membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub supravegherea şi la indicaţia acestora.

După exercitarea dreptului de vot, alegătorul îşi va aplica singur, la indicaţia şi sub supravegherea membrilor biroului electoral al secţiei de votare, timbrul autocolant ori ştampila cu menţiunea „VOTAT”, după caz, pe actul de identitate sau documentul de identitate.

Cum se desfășoară votul în zonele carantinate



Pe 6 decembrie, cei infectaţi cu COVID-19 sau cei aflaţi în izolare vor putea vota cu ajutorul urnei mobile.

Totodată, la acest scrutin, mai multe localități se află în carantină. Alegătorii se pot deplasa fără restricții și fără declarație pe proprie răspundere pentru a vota.

