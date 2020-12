„Am votat pentru ca românii să-și ia viața înapoi, pentru ca de mâine România să aibă un plan concret și specialiștii capabili pentru gestionarea pandemiei și a crizei economice.

Am votat pentru cei care au nevoie de pensii, de alocații, de școli deschise, dar am votat și împotriva indolenței și incompetenței. Am votat pentru producătorii români, pentru firmele românești”, a spus Ciolacu la ieşirea de la urne.

E un vot crucial pentru următorii patru ani și îi îndemn pe români să voteze în spiritul Sfântului Nicolae, în care pentru cei care au fost cuminți să le aducă daruri și pentru cei care au fost obraznici să le aducă nuiaua. Marcel Ciolacu:

Peste 18 milioane de români sunt așteptați să voteze duminică, 6 decembrie, la alegerile parlamentare 2020. Scrutinul se desfășoară în condiții speciale, cu măsuri sanitare impuse de criza COVID-19.

