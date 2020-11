”Alegerile din 3 noiembrie au fost cele mai sigure din istoria Statelor Unite”, au declarat aceste autorităţi locale şi naţionale responsabile cu securitatea scrutinului, între care agenţia de securitate cibernetică şi a infrastructurilor (CISA), care depinde de Ministerul Securităţii Interne.

„Deşi ştim că procesul nostru electoral face obiectul a numeroase afirmaţiii nefondate şi campanii de dezinformare, vă putem asigura că avem încredere absolută în securitatea şi integritatea alegerilor noastre”, au subliniat autorităţile electorale în comunicat.

Asigurările autorităților electorale nu l-au convins pe liderul de la Casa Albă, care a refuzat deocamdată să își recunoască înfrângerea.

Donald Trump a transmis pe Twitter în urmă cu câteva ore informaţii nefondate potrivit cărora un sistem de vot, numit Dominion, a ”şters” 2,7 milioane de voturi în favoarea sa în toată ţara şi a alocat din nou alte sute de mii rivalului său democrat Joe Biden în Pennsylvania şi alte state.

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN