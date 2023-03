„Rusia ne va furniza muniție cu uraniu adevărat. Dacă sunt nebuni, ne vor forța în acest proces. Trebuie să oprim această nebunie! De îndată ce această muniție va exploda pe pozițiile trupelor ruse, veți vedea un răspuns înfricoșător, va fi o lecție pentru întreaga planetă”, a spus Lukașenko, un aliat al președintelui Vladimir Putin, într-o declarație de presă.

„Rusia nu are doar uraniu sărăcit, știți foarte bine… Trebuie să reducem această tendință de escaladare a conflictului și să mergem, așa cum au discutat Putin și Xi Jinping, către o soluționare pașnică”, a adăugat liderul belarus.

Belarus „president” Lukashenko promises a terrible response if Ukraine is provided ammo with depleted uranium, stating that it will be a „lesson for the whole planet”. pic.twitter.com/GVTx0K4DNn