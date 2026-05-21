Iranieni detașați în Europa ar fi ofițeri activi ai IRGC

Un dosar clasificat consultat de Euractiv susține că unii reprezentanți militari iranieni detașați în Europa sunt ofițeri activi ai IRGC care operează sub acoperire diplomatică, ceea ce stârnește îngrijorări legate de faptul că persoane asociate cu o organizație aflată sub sancțiuni continuă să beneficieze de protecție diplomatică și de libertate de mișcare pe tot teritoriul blocului comunitar.

Documentul îl nominalizează direct pe Mohammad Naghizadeh, atașatul militar al Iranului în Polonia, descriindu-l ca fiind un membru activ al IRGC, capabil să promoveze interesele financiare și operaționale ale acestei organizații pe teritoriul european. Ambasada Iranului la Varșovia nu a putut fi contactată imediat pentru comentarii.

Aceste acuzații apar într-un moment în care capitalele europene își reevaluează abordarea față de Teheran, în urma deciziei luate de UE în luna ianuarie de a include IRGC pe lista neagră a organizațiilor teroriste.

Criticii avertizează că menținerea acreditărilor pentru reprezentanții militari suspectați de legături cu Gărzile Revoluționare riscă să submineze direct eficiența politicii antiteroriste a blocului comunitar.

Un val tot mai mare de dezertări

Dosarul recomandă aplicarea de sancțiuni și expulzarea atașaților militari și a diplomaților iranieni asociați cu IRGC, argumentând că astfel de măsuri ar izola și mai mult regimul de la Teheran și ar reduce considerabil capacitatea de influență internațională a organizației.

De asemenea, documentul secret evidențiază ceea ce numește un val tot mai mare de dezertări în rândul diplomaților iranieni din străinătate. Se afirmă că unii oficiali staționați în statele occidentale au început să solicite azil politic, pe fondul temerilor legate de instabilitate și de un eventual colaps al regimului din Iran.

Ahmad Vahidi, omul care conduce, de fapt, Iranul

Raportul prezintă, de asemenea, imaginea unui stat iranian din ce în ce mai dominat de Gărzile Revoluționare după moartea liderului suprem Ali Khamenei.

Acesta îl descrie pe comandantul IRGC, Ahmad Vahidi, drept factorul de decizie al țării și susține că Gărzile exercită acum controlul asupra aparatului de securitate iranian, a parlamentului și a negocierilor strategice cu Washingtonul.

În dosar se arată că IRGC a jucat rolul decisiv în ascensiune lui Mojtaba Khamenei la conducerea supremă, făcându-l efectiv dependent de Gardă pentru supraviețuirea politică.

De asemenea, se susține că IRGC exercită acum influență directă asupra politicii externe a Iranului, inclusiv negocierile cu SUA, politica din Golf și supravegherea grupărilor indirecte precum Hezbollah și Houthi.