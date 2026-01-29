„Miniştrii Afacerilor Externe din UE tocmai au făcut un pas decisiv prin desemnarea Gărzilor Revoluţionare din Iran drept organizaţie teroristă”, a anunțat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

„Orice regim care ucide mii dintre propriii cetăţeni acţionează în vederea propriei morţi”, denunță Kallas.

Propunerea desemnării Gărzilor Revoluționare drept organizație teroristă de către UE a fost făcută de Guvernul Italiei.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat decizia. „«Terorist» numeşti într-adevăr un regim care reprimă în sânge manifestaţiile propriului popor”, a subliniat șefa Executivului european.

Mii de iranieni au fost uciși în cursul mișcării de contestare din Iran care a izbucnit pe 28 decembrie 2025 la Teheran și s-a extins pe plan național.

Spre deosebire de armata iraniană, a cărei sarcină este să apere țara, Corpul Gărzilor Revoluționare este o organizație paramilitară de elită responsabilă direct de protejarea regimului islamic de la Teheran condus de ghidul suprem Ali Khamenei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE