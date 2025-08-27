Ordinul de interceptare a avionului Il-20, care zbura cu transponderele oprite și fără un plan de zbor declarat, a fost dat de comandamentul forțelor NATO. Avioanele germane au decolat de pe baza aeriană Rostock-Lage.

Un avion cu transponderul oprit nu emite semnale radar și nu poate fi detectat de alte aeronave sau controlorii de trafic aerian, ceea ce îl face invizibil pentru sistemele normale de supraveghere și poate constitui o problemă de siguranță, mai ales în spațiul aerian aglomerat sau în zone de conflict.

Potrivit agenției de presă Dpa, aceasta a fost deja a zecea operațiune de alarmă a avioanelor germane Luftwaffe deasupra Mării Baltice de la începutul anului.

Situația din regiunea baltică s-a tensionat în ultima vreme din cauza tentativelor de spionaj și a presupuselor acte de sabotaj.

Avioane de recunoaștere rusești au decolat de mai multe ori din Kaliningrad pentru a colecta informații despre activitatea militară a țărilor NATO de pe litoralul Mării Baltice, în special în Polonia, Germania, Danemarca și Suedia.

Astfel de zboruri sunt considerate parte a „tacticii rusești de intimidare militară și de colectare a informațiilor”, scria anterior ziarul german Bild.