Avertismentul jandarmeriei

Conform publicației Auto-moto, șoferul conducea un sedan german (marca BMW) și a declarat că se grăbea să ajungă în Portugalia. Călătoria sa s-a încheiat brusc la o benzinărie de pe autostradă, unde jandarmii i-au confiscat mașina.

Incidentul a fost raportat pe pagina de Facebook a jandarmeriei, care a subliniat că se află în „alertă roșie” pentru combaterea comportamentului periculos pe drumuri. În departamentul Gironde, viteza a fost implicată în 75% din cele 37 de accidente mortale înregistrate de la începutul anului 2025.

BMW-ul condus de român pe o autostradă din Franța. Foto: Facebook/ Jandarmeria Gironde

La o viteză de 217 km/h, distanțele de frânare cresc semnificativ, iar orice pierdere de control poate fi fatală. Autoritățile franceze au anunțat intensificarea controalelor pe A63, o rută foarte aglomerată în sezonul estival.

Date oficiale de la Observatorul Național Interministerial pentru Siguranța Rutieră (ONISR) arată că viteza excesivă rămâne principala cauză a accidentelor grave în Franța. În 2024, peste 30% din accidentele mortale au fost cauzate de depășirea limitelor de viteză.

A63, autostrada cu risc ridicat

Autostrada A63, care leagă Bordeaux de granița spaniolă, este una dintre cele mai circulate rute din sud-vestul Franței. În sezonul de vară, traficul crește considerabil, amplificând riscurile asociate condusului imprudent.

Statisticile indică faptul că pe această arteră, accidentele cauzate de viteza excesivă au un impact major asupra numărului de victime, în special din cauza densității traficului și a vehiculelor grele care o tranzitează zilnic. Șoferul român va fi judecat în Franța pentru încălcarea gravă a regulilor de circulație.

