Autoritățile liniștesc populația: este doar un test

Oficialii au transmis că alerta face parte dintr-un test național al guvernului și că este conceput să dureze 10 secunde, pentru a „reduce inconvenientele pentru public, dar a asigura funcționarea optimă a sistemului”. Scopul acestui sistem este de a avertiza populația în cazul unor dezastre majore, cum ar fi fenomene meteo extreme sau atacuri teroriste.

Pat McFadden, fost ministru în Cabinet Office, a încercat să liniștească populația.

„Știu că britanicii își vor păstra calmul atunci când telefoanele din Regatul Unit vor scoate un sunet asemănător unei sirene. Este important să ne amintim că acesta este doar un test, la fel ca exercițiile de incendiu pe care le facem în școli și la locul de muncă”, a declarat acesta.

Avertisment pentru victimele violenței domestice

Organizațiile caritabile au atras însă atenția asupra unui pericol neașteptat. Pentru victimele violenței domestice, care de multe ori dețin telefoane ascunse, alerta ar putea să le pună viața în pericol, atrăgând atenția agresorilor.

Centrul Național pentru Violență Domestică a sfătuit persoanele în această situație să își închidă telefoanele ascunse înainte de ora locală 15:00, adică 17:00, ora României. Guvernul a publicat și un ghid prin care oamenii pot dezactiva alertele.

Recomandări
Cum a mai fost folosit sistemul

Alerta nu este o premieră pentru Marea Britanie. Sistemul a fost utilizat și în 2024, de exemplu pentru a avertiza populația din Leicestershire despre o furtună puternică, pentru evacuarea a 10.000 de locuitori din Plymouth după descoperirea unei bombe neexplodate din al Doilea Război Mondial și pentru inundațiile periculoase din Cumbria.

Textul care va apărea pe telefoane va fi foarte clar: „Acesta este un test al sistemului de Alerte de Urgență, un serviciu al guvernului Regatului Unit care vă va avertiza dacă există o urgență ce vă pune viața în pericol. Nu trebuie să luați nicio măsură.”

Guvernul britanic susține că testele regulate sunt esențiale pentru ca sistemul să funcționeze atunci când populația chiar se află în pericol.

