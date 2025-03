Oamenii legii au reținut două persoane cu vârstele de 28 și 40 de ani pentru săvârșirea infracțiunii de trafic intern de droguri de mare risc. Procurorii susțin că bărbatul în vârstă de 40 de ani, care ar fi Alex Dobrescu, ar fi vândut în mod repetat cocaină între septembrie și decembrie 2024.

În urma perchezițiilor la locuința inculpaților au fost identificate și ridicate 20 de comprimate ecstasy (drog de mare risc), un grinder cu urme de substanță, precum și alte mijloace de probă.

„La data de 4 martie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 2 inculpați, cu vârstele de 28 și 40 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic intern de droguri de mare risc. Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada septembrie-decembrie 2024, inculpatul în vârstă de 40 de ani (recidivist) a procurat, deținut și vândut, în mod repetat, diferite cantități de cocaină (drog de mare risc), indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale”, anunță DIICOT într-un comunicat oficial.

Miercuri, judecătorii decid dacă îi vor aresta preventiv pe cei doi pentru 30 de zile.

Alex Dobrescu a avut și ordin de restricție

Alex Dobrescu a fost ani de zile iubitul Cristinei Cioran, celebra prezentatoare de televiziune și actriță. Împreună cei doi au doi copii, pe fetița Ema și pe băiețelul Max, care a venit pe lume în luna februarie. În urma unui scandal aprins, Cristina Cioran a cerut ordin de restricție, astfel bărbatul nu s-a apropiat de ea și de fetița ei pe tot parcursul celei de-a doua sarcini. Ordinul a expirat de curând, iar vedeta nu l-a prelungit.

Cristina Cioran a povestit cum a fost nevoită să lupte pentru siguranța ei și a fiicei sale, în ciuda faptului că nu și-ar fi dorit ca aceste momente intime să ajungă în atenția publicului. „Nu aş fi vrut să apară aşa ceva în presă. Dar a trebuit să lupt şi eu cu toate armele. Nici nu ne împăcaserăm, dar ne-am despărţit urât. A plecat de acasă şi nu l-am mai primit. Tot se întorcea. A ieşit un scandal mare, cu poliţie.

Dar nu am chemat eu poliţia, poliţia a fost chemată de un vecin, pentru că a aruncat cu ceva de la balcon. Am completat un formular de risc, l-a completat şi poliţia, a ieşit pozitiv. Poliţia m-a întrebat dacă vreau să iau un ordin de protecţie şi mi-am dat seama că este nevoie. Am luat un ordin de protecţie provizoriu, care era pentru mine şi fetiţa mea, dar şi pentru el. E clar că nu era în apele lui”, a declarat vedeta, potrivit Spynews.ro.

Întrebată de multe ori dacă se va împăca cu el, Cristina Cioran a spus că rămâne de văzut, însă își dorește ca acesta să fie implicat în viața copiilor lor.

