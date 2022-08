Două operații de extirpare a nervilor spinali afectați de tumori canceroase, o operație de corectare a cifozei care ajunsese la 55 de grade și a scoliozei de 12 grade, un implant cu zeci de șuruburi și tije în coloana vertebrală, cinci cure de imunoterapie cu efecte secundare extrem de dure, sute, poate mii de ore de recuperare. Un calvar pe care Constantin-Alexandru Ene, în vârstă de 18 ani, din București, îl trăiește de când se știe. Chinurile îndurate i-au fost răsplătite cu trei uriașe victorii în fața cancerului care i s-a cuibărit în trup tot de atâtea ori.

Acum, pentru a putea continua lupta, liceanul are nevoie de ajutorul nostru, are nevoie de 8.000 de euro lunar pentru a putea urma în Turcia un program de investigații post imunoterapie.

Trei victorii uriașe în fața bolii, în 16 ani de chin

Viața de până acum a lui Alex a însemnat o lungă și nesfârșită luptă pentru supraviețuire. Un drum presărat cu chinuri inimaginabile, cu eforturi supraomenești, dar și cu speranța că „mâine” va fi mai bine. Că „mâine”, boala din trup i se va fi risipit sau măcar se va fi oprit din evoluție și porțile iadului în care e captiv de când se știe se vor deschide și îi vor arăta un alt drum. Al unei vieți normale la care doar visa!

Și, în trei rânduri, Alex a reușit! A crezut în minuni și a învins cancerul care, în trei asalturi cumplite, extrem de agresive, i-a mutilat trupul! Dar care nu i-a furat sufletul și speranța odată cu copilăria de care nu a avut parte. Pentru că, la doi anișori, Alex a fost diagnosticat pentru prima oară cu cancer – neuroblastom în stadiul IV cu metastaze osoase -, boală care l-a ținut departe de jocurile copilăriei și i-a mutat viața în cabinetele medicilor și în sălile de operații. A urmat o recidivă pe când nu împlinise 13 ani și o alta apărută ceva mai recent, în urmă cu un an, poate doi.

În România, medicii nu i-au dat nici o șansă

„Alex luptă cu boala de când se știe. Avea doi anișori când a fost diagnosticat prima oară cu cancer, moment în care viața noastră s-a schimbat complet peste noapte A fost dată peste cap. Atunci am fost prinși în vârtejul luptei pentru supraviețuire care a avut trei momente cruciale, cu trei recidive ale bolii… Din păcate, în România nu i s-a dat nici o șanșă, motiv pentru care am fost nevoiți să căutăm în străinătate un loc în care Alex să primească ajutor cât mai repede. Așa am ajuns în Turcia, la Amerikan Hastnaesi…”, ne-a povestit Elena Ene, mama lui Alex.

Un coșmar întins pe durata a 16 ani, dintre care aproape doi trăiți într-un scaun cu rotile

De fiecare dată, Alex – aflat în programul de susținere al Fundației Ringier România – a dat peste cap toate estimările sumbre ale specialiștilor din România și cu o voință de fier, ieșită din comun, dar și cu ajutor din partea medicilor turci de la Amerikan Hastanesi, din Istanbul, băiatul a ieșit învingător în lupta cu moartea.

Acum, după 16 ani de chin, din care aproape doi i-a trăit, paralizat, într-un scaun cu rotile din cauza gravelor afecțiuni la coloana vertebrală provocate de o tumoră canceroasă, Alex este mai aproape ca oricând de victoria finală. Dar, pentru asta, are nevoie de ajutorul nostru, al tuturor, pentru că altfel nu va putea continua investigațiile și eventualele tratamente post-imunoterapie. Iar riscul de recidivă al cancerului, chiar dacă este mult mai mic și focarele s-au oprit din evoluție, așa cum arată testele genetice, există totuși.

Alex face exerciții de recuperare a musculaturii coloanei

Alex este acum în program de recuperare a mușchilor, mai ales a celor ai coloanei vertebrale, pentru care face fizioterapie. Liceanul a dat uitării corsetul care îl ajuta să-și mențină o poziție corectă a corpului și urmează un program de întărire a imunității.

„Alex are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet, pe care îi implor să ne fie alături”

„După alte șase luni de spitalizare în Turcia (n.r. – la Amerikan Hastanesi), în care copilul nostru a fost operat pe coloana vertebrală pentru a-i fi extirpată tumora cu tot cu nervul spinal pe care crescuse, și după cinci cure de imunoterapie cu efecte secundare extrem de dure (n.r. – dureri de oase, alergii, reacții legate de sistemul cardiovascular, tahicardii), suntem din nou acasă. Lupta nu e câștigată, dar suntem foarte aproape. Imunoterapia a avut efectele dorite de medicii turci, dar evoluția lui Alex trebuie permanent urmărită.

De aceea, trebuie să ajungem lunar la Istanbul pentru investigații și eventuale tratamente. Pentru o singură etapă lunară ne trebuie 8.000 de euro sau chiar 10.000 de euro, în funcție de tipul de investigații pe care le face. De aceea, pentru a nu întrerupe acest ciclu medical extrem de important, pentru a-mi putea salva băiatul, Alex are nevoie de ajutorul oamenilor cu suflet, pe care îi implor să ne fie alături”, este apelul disperat al mamei lui Alex.

Cei care doresc să îl ajute pe Alex o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «ALEX».

Donează prin sms, online, prin PayPal sau transfer ori redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone, utilizatorii nu plătesc TVA.

