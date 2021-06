Alexia Eram face terapie. Cum a ajuns să aibă nevoie de ajutor. „Plâng aproape în fiecare zi”

Alexia a mărturisit că este o fire emotivă și că face terapie săptămânal. „Eu plâng foarte des, plâng aproape în fiecare zi. Ultima oară am plâns acum două zile, pentru că nu mă simțeam bine. Eu așa mă descarc. Nu mă simțeam în largul meu”, a mărturisit Alexia.

„Cred că toată lumea suferă de anxietate și de stres. Trăim într-o lume haotică, dar fac terapie, oricum, o dată pe săptămână. Cred că mă ajută foarte mult.

Am perioade foarte des, că tot ziceam că sunt pozitivă, în interiorul meu nu sunt tot timpul așa de pozitivă. Nu neapărat pentru că aș avea ceva. Pur și simplu cred că toate lucrurile astea din jurul tău, stresul, presiunea, te fac să fii mai anxios. (…)

Fiecare are problemele lui. Nicio problemă nu poate să fie mai mică sau mai mare, pentru mine asta este o problemă mare. (…) Dar nu prea-mi place să-mi port milă.

Asta e, mă simt așa, toată lumea se mai simte așa, îmi rezolv singură problemele la terapie și atât”, a adăugat Alexia.

„Am făcut terapie prima oară acum vreo 5 ani de zile. M-am oprit, trei ani mai târziu am făcut din nou, câteva luni, iar m-am oprit și acum am reluat de aproape un an, de când a început pandemia. Mă ajută foarte mult.

Nu trebuie să ai o problemă să faci terapie. Doar ai pe cineva acolo cu care să vorbești și în care să ai încredere.

E cineva complet obiectiv care poate să-ți dea nu neapărat sfaturi, ci să-ți pună niște întrebări la care să răspunzi ca să-ți dai seama ce faci ca să-ți rezolvi problemele”, a mai spus Alexia.



Citeşte şi:

Bugetul SRI este cu aproape un miliard mai mare față de cel al întregii cercetări românești, dar ia bani și de la Ministerul Cercetării

Cum se împart puținii bani ai cercetării. „Directorii generali din institute stabilesc salariile ca niște patroni”

Rezultate Evaluare Națională 2021 afișate pe EDU.RO. Câte medii de 10 s-au luat la nivel național

PARTENERI - GSP.RO Moment emoționant pe Arena Națională în minutul 100! Ce s-a auzit din tribune: „Piele de găină! Nu m-am putut abține”

Playtech.ro ȘOC! Cu cine s-a CĂSĂTORIT mama Luizei Melencu, de fapt. Sătenii sunt uluiți total

Observatornews.ro Un tânăr din Craiova prins în Piaţa Romană cu o sacoşă cu 320.000 de euro. Un şofer a aruncat un pachet cu bani în maşina sa

HOROSCOP Horoscop 29 iunie 2021. Vărsătorii sunt foarte sensibili la tot ce are legătură cu bani sau resurse

Știrileprotv.ro O mare țară a intrat din nou în carantină. Milioane de oameni nu au voie să iasă din case

Telekomsport VIDEO | Un comentator arab, reacţie genială când camerele s-au mutat pe rusoaica din imagine :)

PUBLICITATE Speak, la intersecția dintre artist și influencer (PUBLICITATE)