De la teologie la muncă grea, departe de casă

Alin Stroe are 36 de ani și este originar din Buzău. A urmat trei ani de studii de teologie, cu dorința de a deveni preot ortodox. Drumul s-a oprit însă din motive simple.

„În România am făcut trei ani de teologie ca să devin preot ortodox, dar nu aveam suficienți bani ca să continui”, povestește el.

În 2010 a plecat din țară, în căutarea unui loc de muncă. A lucrat mai întâi în abatoare din vestul Franței, inclusiv într-un abator de păsări din Vendée și într-un abator de bovine din apropiere de Poitiers. „Nu muncisem niciodată fizic până atunci. A fost greu”, recunoaște Alin.

Ascensiune într-un gigant al industriei alimentare

În 2015, s-a stabilit la Lamballe, unde s-a angajat la Cooperl, unul dintre cei mai mari jucători din industria agroalimentară franceză. A pornit de la munca la linie, în abator. Pas cu pas, a devenit adjunct de șef de echipă, apoi șef de echipă. Astăzi este responsabil adjunct al serviciului de „primă transformare”.

„La abatorul Cooperl am început la lanț și acum coordonez 300 de persoane, din 70 de naționalități diferite”, spune Alin.

El supervizează patru ateliere, de la sosirea animalelor până la tranșare. Superiorul său direct, Pascal Gérel, spune că evoluția românului este remarcabilă și că mai are șanse să avanseze.

„Trebuie să mergi mereu înainte”

Alin vorbește franceza fluent, cu un ușor accent pe care nu îl ascunde și pe care spune că îl șlefuiește zilnic.

„Voiam să devin preot și, până la urmă, sunt la Cooperl. Sunt o persoană pozitivă. Nu mă întorc niciodată, trebuie să mergi mereu înainte”, spune el.

Stabilit la Noyal, Alin este căsătorit din 2016 cu Mădălina, și ea plecată din România, care lucrează acum în administrația publică. Au două fetițe și o gospodărie mare, cu teren, animale și câteva locuințe închiriate în localitățile din zonă.

Integrarea nu a rămas doar pe hârtie. „Fac parte din asociația de vânătoare din Noyal, am descoperit galette-saucisse și îmi place, iar duminica cânt la slujba ortodoxă”, povestește Alin care cântă într-o mică comunitate românească la capela Saint-Thomas-de-Villeneuve, alături de alți aproximativ 20 de români.

Următorul pas: cetățenia franceză

La sosirea în Franța, Alin a urmat cursuri de limbă franceză și s-a implicat în activități locale. A obținut o diplomă de limbă și a depus deja cererea pentru cetățenia franceză.

„Îmi place să învăț lucruri noi și să progresez”, spune el.

Povestea lui Alin Stroe este una dintre acele istorii de migrație despre care se vorbește rar: fără spectaculos artificial, dar cu multă muncă, răbdare și un drum care, deși a pornit din teologie, a ajuns într-un abator din Bretania, la conducerea a sute de oameni.

