Fosta șefă a DIICOT, Alina Bica, va fi audiată de Comisia SRI din Parlament. Acest for a demarat audierea mai multor persoane la adresa cărora fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a lansat acuzații în mod public.

Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a prezentat, în septembrie, membrilor Comisiei parlamentare de control al SRI o listă cu 65 de persoane despre care susține că ar trebui audiate. Pe listă se află politiceni, ziariști, oameni de afaceri și angajați ai SRI, notează Mediafax.ro.

Daniel Dragonir a fost audiat de două ori de Comisia SRI.

„Au continuat discuţiile pe tema abordată anterior, pe ceea ce am numit culoare media, al doilea subiect – culoarele justiţiei – am prezentat elementele pe care le cunosc, am pus la dispoziţia comisiei documente şi se va stabili un calendar, probabil în cursul săptămânii viitoare va fi o nouă audiere. Am prezentat documente care să îmi susţină declaraţiile. Data trecută am prezentat o listă de 65 de persoane care pot confirma sau infirma ce am spus eu. Am venit în faţa comisiei, la solicitatea comisiei şi sunt audiat în calitate de martor. Îmi fac datoria de cetăţean”, a declarat Dragomir după a doua audiere.