Deși s-a analizat evoluția discuțiilor din ultimele săptămâni față de varianta publicată în luna iulie, liderii politici nu au ajuns la un consens. În urma întâlnirii, Ministerul Muncii a fost însărcinat să continue discuțiile tehnice, sub medierea Administrației Prezidențiale, și să vină cu propuneri concrete pentru capitolele cele mai problematice.

Sănătatea și Educația, punctele critice din noua lege

Cele mai mari dificultăți în redactarea formei finale a legii se înregistrează în domeniile Sănătății și Educației, unde cerințele sindicale depășesc posibilitățile financiare actuale. Ministrul Muncii a menționat că au fost făcute progrese la nivel teoretic și că s-a ajuns la un acord privind principiile generale și cadrul de lucru.

Cu toate acestea, pozițiile celor două părți rămân la distanță mare când vine vorba de impactul bugetar. Sindicatele din sănătate solicită o matrice diferențiată de coeficienți în funcție de specializare și de tipul unității spitalicești, dar și menținerea unor beneficii salariale consistente.

Sporurile de weekend și impactul bugetar uriaș

O altă miză majoră la masa negocierilor o reprezintă sporul acordat pentru munca desfășurată în zilele de sâmbătă, duminică și în sărbătorile legale. Această solicitare a reprezentanților din sistemul sanitar generase deja un impas major în discuțiile anterioare. Pîslaru a subliniat că aplicarea tuturor revendicărilor din sectorul medical din anul 2027 ar depăși substanțial anvelopa financiară de 12 miliarde de lei stabilită de guvern.

Liderii politici nu s-au înțeles la Cotroceni pe noua Lege a Salarizării, Foto: Dumitru Angelescu

Președintele Nicușor Dan presează și cere o soluție rapidă

Oficialul de la Muncă a atras atenția că spațiul de manevră este extrem de restrâns și că timpul rămas pentru finalizarea proiectului este foarte scurt. În perioada următoare, echipa tehnică din minister va încerca să reconfigureze scenariile financiare pentru a găsi o variantă de compromis. Această nouă încercare de armonizare a cerințelor sindicale cu restricțiile bugetare se va desfășura în continuare sub coordonarea Administrației Prezidențiale.

De ce este vitală adoptarea rapidă a noii legi a salarizării

În interviul acordat pentru Libertatea, consilierul prezidențial Radu Burnete a subliniat urgența adoptării noii legi a salarizării unitare, descriind această reformă drept un pas decisiv pentru eliminarea „harababurii” din sistemul bugetar.

160 de sporuri inventate

În opinia sa, România nu își mai poate permite luxul de a pierde timpul în amânări succesive sau dezbateri sterile, fiind imperativ ca noile reglementări să fie implementate cât mai repede cu putință. Miza principală este tăierea nodului gordian reprezentat de cele peste 160 de sporuri inventate de-a lungul anilor – din care jumătate urmează să dispară – și introducerea unei ordini predictibile pentru veniturile celor peste un milion de bugetari.

Trecând peste simpla ajustare a veniturilor, Burnete a evidențiat importanța strategică uriașă a acestui proiect, arătând că viteza de adoptare este strâns legată de îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR și de menținerea echilibrului macroeconomic al țării.

Condițiile PSD ca să voteze Legea Salarizării: grile alternative

Fostul ministru al muncii Florin Manole (PSD) a declarat marți, 11 august 2026, că o lege a salarizării care nu satisface angajații din sectorul public „nu poate fi și nu trebuie votată”.

Florin Manole

Liderul social-democrat a precizat că formațiunea sa deține grile alternative de salarizare pentru Educație și Sănătate, obținute în urma consultărilor de la Camera Deputaților, subliniind însă că negocierile directe cu sindicatele rămân atribuția Guvernului.

În privința domeniului educațional, social-democrații propun majorarea grilelor în linie cu angajamentele asumate anterior de PSD și PNL privind salariul debutanților din învățământul preuniversitar, fiind luată în calcul și varianta aplicării etapizate a creșterilor, în funcție de posibilitățile bugetare ale țării.

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