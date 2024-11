Un lung șir de abuzuri

Alina, o tânără de 19 ani, a fost găsită într-o stare deplorabilă într-un „azil al groazei” din Mureș, în vara lui 2023. Fata avea dizabilități mintale severe și a fost abuzată ani întregi, în centrele de îngrijire de stat.

Mama sa a cerut ajutor statului când copila avea 14 ani. De atunci, Alina a fost mutată în mai multe centre. În cele din urmă, a fost închisă ilegal într-un izolator. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități investighează acum acest caz.

„Erau momente când îmi zicea s-o încui în cameră și s-o las acolo. Mi-a zis că după 18 ani nu mai am voie să stau cu ea și m-a pus să semnez niște hârtii”, a povestit mama Alinei despre perioada în care stătea cu fiica ei în centrul din Mureș.

La 18 ani, mama a fost obligată să o lase singură, după ce a cerut să rămână alături de fată, dar a fost ignorată.

Ea susține că a solicitat să rămână în continuare în centru, dar, „nu îi mai răspundeau nici la telefon doamnele manager”.

„Sunam să zic să mă ajute să mai stau cu ea și nu, nu mai răspundea nici la telefon”, spune femeia.

Recomandări Sondaj INSCOP la comanda Libertatea. Mulți români cred că președintele se ocupă de Economie și Sănătate

Găsită într-un subsol

Mama Alinei nu a mai știut nimic despre fiica sa după ce a lăsat-o în centrul din Mureș. A aflat despre tratamentul Alinei de la Centrul de Resurse Juridice.

Fata a fost găsită în vara anului 2023, în timpul scandalului „azilelor groazei”, deshidratată, anemică, cu scabie și cu urme de abuz, într-un subsol al centrului din Bărdeşti, Mureş.

„Avea și urme de zgârieturi și sânge. Ne-a rugat să-i dăm apă, a strigat și a cerut apă mai apoi, apoi a spus mama, era zgâriată pe față și din informațiile pe care le-am primit în iulie anul trecut, a reieșit că fusese legată”, a declarat Georgiana Pascu, manager de proiect CRJ.

A fost mutată apoi într-un centru din Ialomița și, mai târziu, la Spitalul Obregia, unde a fost uitată timp de șapte luni de DGASPC Sector 6, care o avea în grijă.

Închisă într-un izolator

Apoi, tânăra este mutată din spital la Centrul de Abilitare și Reabilitare Neurologică Uverturii Sector 6.

Aici, Alina a fost pusă într-un izolator necorespunzător, fără personal specializat. Camera era tapetată cu saltele pentru a preveni rănile, dar nu avea pat. Nu exista personal specializat care să o trateze. Alina a fost doar izolată, fără îngrijire adecvată.

Recomandări Minodora Ilie, fostul ginere al lui Mugur Isărescu și generali din armată și servicii, implicați în procesul dintre statul român și foștii angajați Petrom. Miza: 3 miliarde de euro

„Este închisă împotriva legii. Centrele de recuperare pentru persoanele cu dizabilități nu au dreptul de a închide într-un izolator, pe mare, de a restricționa libertatea de mișcare a unei persoane cu dizabilități”, spunea Georgiana Pascu, manager de proiect CRJ.

„E nevoie de un personal care să fie pregătit să îngrijească astfel de persoane, pregătit, în sensul că să știe cum să le controleze crizele de agresivitate și cum să le hrănească. Doar că în scurta perioadă cât a stat în acest centru, Alina nu a avut niciun specialist care să știe cum să o trateze. A fost pur și simplu închisă și păzită”, susține Silvia Trandafir, medic primar psihiatru.

Fata a ajuns mai târziu la Spitalul Universitar cu o suferință cerebrală acută. Acolo a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență.

DGASPC Sector 6 a susținut că nu au existat incidente care să-i pună în pericol integritatea. Însă medicii de la Obregia, care s-au interesat de soarta fetei, au confirmat un traumatism cu hematom.

„S-a simțit rău și a căzut. M-am dus și am vorbit cu medicii de la spital și mi-au spus acest lucru. Că a suferit un traumatism și că a fost vorba de un hematom care a fost operat”, a declarat Silvia Trandafir, medic primar psihiatru.

Recomandări Emanuela Ignățoiu-Sora, feministă: „Asistăm de multă vreme la adevărate mișcări de restrângere a drepturilor femeilor și realegerea lui Trump nu va duce la o calmare a acestora”

Un sfârșit tragic

După trei luni de la operație, Alina a murit în spital. După deces, Centrul de Resurse Juridice a încercat să afle ce s-a întâmplat, dar DGASPC Sector 6 a chemat poliția.

„La fața locului au apărut trei echipaje de poliție, semnalând faptul că două doamne din partea Centrului de Resurse Juridice solicită acces la documente și sunt în centru împotriva legii”, a subliniat Georgiana Pascu, manager de proiect CRJ.

Cazul oamenilor găsiți în azilele groazei este cercetat de DIICOT Mureș, într-un dosar pentru trafic de persoane.

„Statul nu are în acest moment servicii care să răspundă nevoilor victimelor infracțiunilor care au o dizabilitate mintală. Să nu uităm că nu vorbim despre cazuri izolate, avem cel puțin 200 de persoane cu dizabilități mintale, victime ale infracțiunilor de trafic de persoane, exploatare și constituire de grup infracțional organizat, despre care statul român aproape că nu știe nimic. Vorbim despre oameni pe care nu-i mai găsim, despre oameni care au murit”, a mai spus Georgiana Pascu.

Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități investighează DGASPC Sector 6 pentru modul în care a gestionat cazul Alinei.

Fata a murit pe 9 august, ziua în care instanța trebuia să stabilească un curator special. DGASPC Sector 6 a continuat să ia decizii în numele Alinei, fără a-i desemna un tutore legal.

„Vreau să i se facă dreptate, trebuie făcută dreptate”, concluzionează mama Alinei.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News