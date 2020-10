Bucureştiul se află în scenariul roşu, după ce a depăşit pragul de trei infectări la mia de locuitori, iar cel mai recent bilanţ arată că în Capitală au fost raportate 650 de cazuri noi. În acest context, Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanţă din Bucureşti, arată că aproape jumătate dintre maşini sunt blocate cu pacienţii COVID-19.

Dacă ne raportăm doar la ultimele 24 de ore, din cele 1.800 de solicitări venite la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, 40,72% sunt cazuri despre pacienţi cu infecţia COVID-19. Aici nu am luat în calcul şi pacienţii care sunt transportaţi la spital pentru cei asimptomatici sau cu simptomatologie minoră, care sunt duşi pentru evaluare. Nu i-am luat în calcul şi pe aceştia. Practic, am luat în calcul urgenţa aceea de cod roşu, de cod galben. Ar fi undeva de 50-51% dacă am lua şi aceste cazuri.

Alis Grasu: