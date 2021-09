Allen Coliban, primarul Braşovului, îşi cere scuze public pentru că a parcat pe o trecere de pietoni: "Îmi asum greşeala"

Allen Coliban spune că singura zonă unde a putut parca maşina era la capătul unei treceri de pe o stradă lăturalnică.

„Am ajuns la Colegiul Şaguna pentru festivitatea de deschidere a noului an şcolar, pentru a vorbi despre investiţiile pe care le facem în educaţie şi a vedea cum din acest an începem colectarea selectivă în şcoli. Din păcate, singura zonă unde am putut parca maşina era la capătul unei treceri de pe o stradă lăturalnică. Acest eveniment nu-mi face cinste, îmi asum în totalitate greşeala şi îmi prezint scuze în faţa braşovenilor”, a transmis, luni seara, Coliban.

Reacţia primarului USR PLUS a venit după ce au ajuns în presa locală imagini cu maşina Primăriei, pe care a condus-o luni dimineaţa, parcată pe o trecere de pietoni.

Sursă foto: Informaţia Braşovului

