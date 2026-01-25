O mulţime adunată pe strada din fața zgârie-norului a izbucnit în urale când alpinistul a ajuns în vârf, la aproximativ 90 de minute de la începerea escaladării. Îmbrăcat într-o cămaşă roşie cu mâneci scurte, Honnold a fluturat braţele deasupra capului.

„Ce privelişte incredibilă, ce zi frumoasă”, a reacționat alpinistul. „Era un vânt puternic, aşa că mă gândeam să nu cad de pe vârf. Încercam să-mi menţin echilibrul. Dar era o poziţie incredibilă, un mod minunat de a vedea Taipei”, a adăugat el.

ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: „Sick.”



The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/TIzeRqiUcM — Netflix (@netflix) January 25, 2026

Alex Honnold, cunoscut pentru ascensiunea fără corzi pe El Capitan din Parcul Naţional Yosemite, a urcat pe un colţ al zgârie-norului Taipei 101 folosind mici proeminenţe în formă de L ca puncte de sprijin. Periodic, a trebuit să se caţere pe laturile unor structuri ornamentale mari care ies din turn, trăgându-se în sus cu mâinile goale, notează AP.

Cea mai dificilă parte a escaladării a fost la secţiunea de mijloc, unde există, „cutii de bambus” care conferă aspectul caracteristic al clădirii de 101 etaje. Fiecare segment are opt etaje de urcare abruptă, urmate de balcoane, unde alpinistul a făcut scurte pauze în timpul escaladării.

Ascensiunea lui Alex Honnold pe clădirea-simbol a capitalei Taiwanului a fost transmisă în direct pe Netflix, cu o întârziere de 10 secunde. Ascensiunea, programată inițial sâmbătă, a fost amânată cu 24 de ore din cauza ploii.

Alex Honnolds selfie from the top of Taipei 101 after his historic free solo. #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/utODFAzzbX — Netflix (@netflix) January 25, 2026

Prezenţa unui public care aclama a fost neobişnuită şi puţin deranjantă la început pentru Honnold, ale cărui escaladări au loc, de obicei, în zone izolate, remarcă sursa citată.

Alex Honnold nu este primul alpinist care a urcat pe Taipei 101, dar este primul care face acest lucru fără corzi sau echipament de protecție.

Alpinistul francez Alain Robert a escaladat clădirea în ziua de Crăciun a anului 2004, evenimentul făcând parte din inaugurarea celei mai înalte clădiri din lume, la acea vreme.

