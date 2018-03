Altar şi mesaje de adio la şcolile celor doi copii ucişi de propriul tată, la Braşov

Moartea brutală a Ioanei și a lui Ștefan – cei doi frați ucişi în somn de propriul tată, la Braşov -, i-a impresionat până la lacrimi și pe colegii de clasă ai acestora. La școlile unde aceștia învățau, elevii au făcut, în memoria lor, ca un ultim omagiu, mici altare acoperite de flori, de lumânări și de mesaje de adio. În clase au păstrat chiar și momente de reculegere în fața băncilor goale, acum transformate în altare, în care cei doi copii nu se vor mai așeza niciodată.

Ioana Buliga îşi serbase majoratul, în urmă cu o lună. Învăța în clasa a XII-a la Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil“ Braşov şi urma să dea Bacalaureatul în vară. Era îndrăgostită lulea de un băiat cu câţiva ani mai mare ca ea şi avea o mulțime de vise. Cânta la pian, îi plăcea sportul şi, fire populară, avea foarte mulți prieteni. Cu mama ei, Monica, și ea ucisă în aceeași răbufnire psihotică a bărbatului care și-a suprimat nevasta și pe cei doi copii, avea o relaţie specială, foarte apropiată. Îi împărtășea absolut toate secretele, ca unei bune prietene.

Pe banca unde stătea Ioana, colegii de clasă au așezat, azi dimineaţă, lumânări, flori şi fotografii cu chipul ei. Au făcut, în memoria ei, un mic altar în fața căruia s-au rugat și chiar au ținut, cu ochii înlăcrimați, momente de reculegere. Pagina de Facebook a Ioanei a devenit un loc în care rudele, prietenii sau cunoscuții, mișcați profund de tragedie, au postat mesaje de condoleanțe adresate familie, dar și impresionante gânduri la despărțirea de Ioana.

„Poate ne-ai fost luată cu forța, dar tu tot ești și vei rămâne în sufletele noastre, Ioana“, „Ceea ce s-a întâmplat este peste nivelul meu de înțelegere…și nu vreau să accept faptul că nu mai ești…chiar dacă tu n-o sa vezi asta, vreau să-ți spun oricum, că o să-mi fie dor de tine foarte mult, ca te iubesc, ca n o sa te uit niciodată și că ma rog ca voi 3, îngeri frumoși, să vă odihniți în pace! Buliubi, o să fii mereu in inima mea!“,

„Ai fost un bebe super, cu un zâmbet minunat cu care sper sa rămâi în continuare ..Ramâi cu bine ,suflet drag . Nu te vom uita şi nu ti voi uita niciodată mega îmbrăţişările …îmi vor lipsi …imi vei lipsi..“, „Dumnezeu sa te odihneasca in pace suflet drag. Prea repede te-ai stins, nici acum nu pot crede ce sa intamplat…aseara ne-am distrat, am zambit, am facut glume si acum sa aud asta…“,

„Mi ai lăsat un mare gol în suflet, nici acum nu sunt în stare să cred că nu mai ești lângă noi, că ai plecat atât de repede… dar poate acolo sus îți va fi mai bine, vă iubesc nespus de mult, și pe tine, și pe Ștefan, și pe Monica, ați fost și încă sunteți o parte din mine…“ sunt doar câteva dintre mesajele care curg pe pagina de Facebook a Ioanei.