Din primele informații, se pare că elevii au fost intoxicați cu substanțe de dezinsecție folosite în școală după varicelă. Cei 9 sunt elevi la Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu din localitalte, opt sunt în clasa a patra și unul, transferat la spitalul nr. 1 din Craiova, este la liceu. După o evaluare, se va stabili dacă vor fi transportați la Craiova și ceilalți copii.

Referitor la cazul din Daneți, acolo unde 17 copii au ajuns intoxicați la spital, viceprimarul Ștefan Cioablă a declarat: “Dezinsecţia în şcoală a fost făcută demult, nu are cum să fie de acolo. Probabil este de la substanţele de curăţenie folosite. Am blocat magazia cu substanţe, vine o echipă de la laboratorul de analize să vedem ce se întâmplă. Am vorbit cu directoarea şcolii şi mi-a spus că sunt substanţe de curăţenie zilnică, care sunt autorizate. Curăţenia s-a făcut ieri. Probabil n-au aerist sălile, nu pot să-mi dau seama. Numai într-o clasă s-a întâmplat“, a declarat Ştefan Cioablă, viceprimarul comunei Daneţi.

”Până acum nu au fost detectate substanţe periculoase la şcoala Daneţi. Au fost prelevate probe din găleţile şi sculele care au fost făcute curăţenia, dar şi din substanţele folosite. Vor fi duse la laborator. (…) Echipele se îndreaptă acum spre Dăbuleni unde au fost sesizate şi acolo 9 cazuri, copii de la şcoală, cu aceleaşi simptome. Elevii sunt acum la spitalul din Dăbuleni”, a declarat col Constantin Florea, şef ISU Dolj

