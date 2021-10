Am întrebat mai mulți medici de familie dacă vaccinul anti-COVID se poate face în același timp cu cel antigripal. Ce au răspuns

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) a trimis către direcțiile județene de sănătate publică (DSP-uri), în 9 septembrie, un document oficial cu instrucțiuni privind administrarea concomitentă a vaccinului anti-Covid cu alte vaccinuri, inclusiv cu cel antigripal.

DSP-urile și coordonatorii centrelor de vaccinare aveau obligația să informeze, mai departe, medicii de familie sau medicii din centrele de vaccinare, ca aceștia să-și poată sfătui și informa pacienții.

Vineri, 8 octombrie, CNCAV a trimis și un comunicat de presă precizând că vaccinurile împotriva Covid-19 pot fi administrate simultan cu alte vaccinuri, inclusiv cu cel antigripal, sau la orice interval de timp după.

Ce precizează documentul?

Vaccinurile anti-COVID autorizate în România pot fi administrate „simultan sau la orice distanță de timp” cu un alt produs din Programul Național de vaccinare, inclusiv vaccinul antigripal, precizează documentul.

Dacă se fac simultan, „se vor folosi seringi distincte și se administrează în locuri anatomice diferite”. Adică unul în brațul stâng, iar celălalt, în brațul drept.

Documentul CNCAV a fost trimis pe 9 septembrie către DSP-uri

Am vrut să vedem dacă informațiile au ajuns la medicii de familie din țară, și dacă da, sub ce formă. Așa că am sunat mai mulți medici de familie din județele Bacău, Arad, Sălaj, Vaslui, Dolj și Ialomița. I-am ales la întâmplare, din listele Casei Naționale de Sănătate.

Un singur medic de familie a răspuns în conformitate cu instrucțiunea CNCAV. „Știu că vorbeau colegii pe grup, se poate face simultan sau la orice distanță de el”, a spus medicul din Dolj.

Fără a avea vreo relevanță statistică, răspunsurile arată totuși că multe informații impottante privind sănătatea publică se pierd pe traseul birocratic.

Niciunul dintre medicii cu care am vorbit nu primise încă vaccinurile antigripale. Acestea vin, prin DSP-uri, de la Ministerul Sănătății.

„Enorm de multe informări”

Unul dintre medicii contactați, din județul Alba, nu știe nimic de informarea de la DSP privind administrarea vaccinului anti-COVID simultan cu cel antigripal.

Spune că documentul s-ar putea să îi fi ajuns în inbox, dar că poate i-a scăpat din vedere, având în vedere numărul mare de mailuri de la DSP. În plus, nu a primit încă dozele de vaccin antigripal, continuă medicul, așa că nici informarea nu i-ar fi de mare ajutor, deocamdată.

Suntem bombardați de informații și le caut când am nevoie. Medic de familie din Alba:

„Enorm de multe informări. Casă (Casa de Sănătate. n.r.), DSP, cred că în fiecare zi. Se formează un amalgam în cap, dacă nu le prioritizezi într-o anumită ordine. De asta nu șterg nimic, prefer să le accesez când mă confrunt cu problema. Avem și un grup prin care discutăm cu colegii și dacă unul dintre noi nu știe o situație, atunci pe grupul respectiv, colegii ceilalți trimit ce au primit ei și ne informăm reciproc”, explică medicul de familie din Alba.

Un alt medic din Alba dă un răspuns similar. „Nu, nu ne-au trimis. Sau nu știu. Atâtea mailuri primesc în ultimul timp, încât nu mai știu. Dar nu e ceva deosebit, că eu sunt vaccinatoare. Știu cum e în principiu cu vaccinurile”, spune medicul de familie.

Reprezentanții DSP Alba ne-au comunicat că au trimis documentul de la CNCAV către toți medicii de familie din județ.

„Nu am primit niciun fel de instrucțiune”

Un medic de familie dintr-o comună din Sălaj spune că nu a primit instrucțiuni de la DSP Sălaj în legătură cu administrarea vaccinului anti-Covid în paralel cu cel antigripal.

„Nu am primit niciun fel de instrucțiune, pentru că nu am primit nici vaccinul gripal”, explică acesta. De obicei, primele tranșe de vaccin gripal se primesc „destul de târziu, octombrie, noiembrie”, adaugă medicul.

Ligia Marincaș, directorul DSP Sălaj, precizează pentru Libertatea că informarea CNCAV a fost trimisă tuturor medicilor de familie din județ pe e-mail.

„Din păcate, nu toți sunt foarte familiarizați cu cutiuța poștală, de e-mail. Nu și-o deschid decât după nenumărate telefoane. Dar imediat ce vine vaccinul antigripal, avem iar același mijloc de comunicare, pe mail sau pe Whatsapp, și le trimitem repartiția pe fiecare medic în parte și trebuie să vină să le ridice. Și atunci mai au posibilitatea să afle”, explică directorul DSP Sălaj.

„Neapărat în aceeași zi”

Un medic de familie dintr-o comună din județul Arad spune că a primit de la DSP documentul cu instrucțiunile.

Vaccinul antigripal și anti-COVID trebuie făcute „neapărat în aceeași zi, dar în brațe diferite”, explică, în mod eronat, medicul. Recomandă, totuși, administrarea la 30 de zile distanță.

„Din punctul meu de vedere, care mă ocup de zeci de ani, eu recomand ca între cele două doze de vaccin, antigripal și anti-COVID, să respectăm regula celor 30 de zile interval, la fel ca la orice fel de vaccin pe care noi îl administrăm”, adaugă acesta.

Un medic de familie din județul Ialomița ne spune același lucru despre cum ar trebui administrate cele două vaccinuri. „La diferență de 30 de zile. Sau se pot face amândouă deodată. Așa se face orice vaccin”.

Medicul spune că nu a primit „nimic scris” de la DSP Ialomița. Și nici vaccinul antigripal.

Dan Noel, directorul DSP Ialomița, precizează pentru Libertatea că vaccinul antigripal va sosi pe 14 octombrie. „Când vine vaccinul, vor primi (medicii de familie, n.r.) și instrucțiunile astea”.

Documentul elaborat de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, și trimis DSP-urilor, nu spune însă că vaccinurile trebuie făcute „neapărat” în aceeași zi sau la 30 de zile.

Precizează doar că cele două vaccinuri se pot face „simultan sau la orice distanță de timp”. Adică, nu contează distanța de timp.

„Liniște totală”

Un medic din Vaslui spune că nu a primit vreo informare de la DSP, și nici vaccinul antigripal.

„Liniște totală”, rezumă medicul. „Nu avem nicio informare. Nu-i problemă. Numai să fie vaccinul.”

Medicul crede că autoritățile centrale țin vaccinul antigripal „la depozit în București, să facă afaceri, și ne trimit prin februarie, când nu mai are nevoie nimeni”.

Un alt medic din Vaslui spune ceva similar. Nu a primit nici informare, nici vaccin. „Ați sunat prea devreme”, ne zice acesta. „În jurul datei de 20 octombrie, cam așa luăm vaccinurile. Nu trimit așa repede ei, mai este încă timp.”

Mihaela Vlada, directorul DSP Vaslui, spune pentru Libertatea că instituția a primit informarea de la CNCAV, dar că o va trimite medicilor de familie doar în momentul când va sosi și vaccinul antigripal.

„Când avem vaccinul antigripal, trimitem cu tot cu instrucțiune. Atunci se instruiesc și medicii. Cu ei s-a mai discutat. Au mai întrebat de vaccin. Ipotetic, cum se administrează, li s-a mai comunicat de doamna doctor (epidemiolog – n.r.). Dar instrucțiunea se transmite odată cu vaccinul, ca să nu se piardă informațiile”, explică directorul DSP Vaslui.

Medic din județul Bacău: Oamenii „țin secret” că s-au vaccinat anti-COVID

Un medic de familie dintr-o comună din Bacău spune că, din câte a înțeles de pe grupurile de Whatsapp ale medicilor, au venit instrucțiuni de la DSP privind administrarea celor două vaccinuri. Precizează însă că rata de vaccinare anti-COVID la pacienții săi nu este atât de mare.

Mulți dintre cei care s-au vaccinat „țin secret lucrul ăsta”.

E și normal, pentru că s-au creat divergențe. Sunt grupuri de vaccinați și grupuri de nevaccinați, care, atunci când se confruntă, ies scântei. Medic de familie din Bacău:

În schimb, oamenii din comună sunt mai interesați de vaccinul antigripal. „Să știți că lumea întreabă de vaccin și ar dori să se vaccineze.”

Medicul crede că este justificat acest interes mai mare „Vaccinul antigripal este testat și este folosit și nu a lăsat problemele pe care le lasă vaccinul celălalt (anti-COViD, n.r.). Multe semne de întrebare, multe decepții”, conchide medicul.

