Cu căștile pe urechi, relaxată, Alina este surprinsă de explozia asurzitoate a unei rachete. Fata aproape că începe să plângă. „Îmi tremură mâinile. O rachetă zboară pe deasupra mea”, țipă adolescenta. Își trece mâine prin părul blond, încercând să verifice dacă are vreo rană. Filmarea, preluată și de Libertatea, a devenit virală.

„My hands are shaking, I just saw a rocket flying”, says a lady in the center of Kyiv.



„Mi-a fost foarte frică! A fost ca a doua zi de naștere pentru mine faptul că am supraviețuit”, a explicat, emoționată, Alina, la aproape o săptămână după atac. 5 persoane au fost ucise în acea zi la Kiev.

„Asta este realitatea noastră”

„Am fost în stare de șoc, am și uitat că sunt live. Am verificat dacă am mâinile și picioarele întregi. După aceea, am oprit filmarea și am sunat-o pe sora mea. Apoi am telefonat părinților, i-am asigurat că sunt bine și că mă duc la adăpost”, a povestit tânăra. A stat în buncăr până seara!

„Asta este realitatea noastră acum, așa trăim, putem fi uciși în case sau dacă mergem la muncă sau la școală. Zaporojie, Harkov și alte orașe sunt bombardate regulat, ei experimentează zilnic ceea ce am trăit eu aici, pe 10 octombrie”, mai spune fata.

La începutul războiului, în februarie, ea a fugit din Ucraina și a locuit în Bernau, lângă Berlin, până la sfârșitul lunii iulie.

„Vreau o viață pașnică aici, în Ucraina, asta e tot”

Când s-a întors la Kiev, războiul din est și sud părea din nou departe. Până pe 10 octombrie, când rușii au declanșat atacuri masive asupra tuturor orașelor mari. Acum spune că nu mai pleacă din Ucraina. Cu orice risc!

„Noi vrem doar să trăim aici, nu vrem să mergem în alte țări. Vrem să ducem o viață pașnică aici, în Ucraina. Asta e tot! Pentru asta, avem nevoie de mai mult sprijin militar din partea altor țări”, este mesajul Alinei.

Foto: captură Bild

