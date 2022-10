Un clip video tulburător a fost publicat pe pagina sa de Twitter de Anton Gerașcenko, unul dintre consilierii Ministerului ucrainean de Interne.

O tânără, care merge pe străzile din Kiev cu căștile pe urechi, este surprinsă de explozia asurzitoate a unei rachete. Fata aproape că începe să plângă. „Îmi tremură mâinile. O rachetă zboară pe deasupra mea”, țipă adolescenta, care pare că a scăpat. Își trece mâine prin părul blond, încercând să verifice dacă are vreo rană.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

„My hands are shaking, I just saw a rocket flying”, says a lady in the center of Kyiv.



