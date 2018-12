Stephanie a publicat pe rețeaua de socializare o imagine cu observația fiului ei de nouă ani. Femeia a scris în postul său: „Fiul meu a avut primul său Toblerone astăzi.” El a întrebat: „Pentru ce este ursul?”.

„Care urs?”, a întrebat Stephanie contrariată. Ea a văzut apoi că în sigla Toblerone există un urs.

Mii de alții internauți au fost surprinși de descoperirea copilului, iar tweet-ul a devenit viral, cu peste 30.000 de aprecieri și 7.600 de distribuiri.

My son had his first Toblerone today. Whats the bear for?'

Me: what bear?'

.

I was today years old when I found out theres a bear in the Toblerone logo. pic.twitter.com/CmwRO2BFww

— Stephanie ✨✨ (@upstephanie) 27 decembrie 2018