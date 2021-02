„Până în pânzele albe voi merge, chiar şi în instanţă, dacă trebuie. Sunt hotărât. Aş vrea ca doamna să fie mutată de pe postul de la 112, să fie mutată pe un post în care să nu ridice telefonul şi la capătul celălalt să sune un părinte disperat, pentru că, în loc să-l calmeze, ea pune paie pe foc. Eu mi-am păstrat calmul când am discutat cu dânsa, nu am înjurat, nu am ameninţat”, a declarat, pentru sursa citată, Iosif Zagor.

Bărbatul a precizat că salvarea nu a ajuns în 10 minute, așa cum a afirmat directorul Ambulanţei Cluj, Horia Simu: „Nu e adevărat. A durat circa o jumătate de oră. La ora 15:30 ni s-a spus că se va trimite Ambulanţa şi la ora 16:00 am sunat să văd unde este şi mi s-a spus că este pe drum. A venit în jurul orei 16.00. Vreau să depun plângere la Ambulanţă şi legat de acest aspect. Nu înţeleg de ce zice domnul manager că în 10 minute a venit ambulanţa”.

Dialog uluitor între părinții fetiței și dispecer

„Sunt ai voștri copiii, eu pe ai mei mi i-am crescut”, a fost una dintre replicile date de un dispecer de la Ambulanța Cluj părinţilor fetiței din comuna clujeană Aghireşu.

Părinții copilului au făcut public dialogul pe care l-au avut cu dispecerul 112 în luna noiembrie a anului 2020, după ce au obținut înregistrarea discuției.

Iată dialogul dintre părinții copilului și dispecerul 112:

Dispecer 112: Ambulanța.

Tatăl copilului: Alo! Sărut mâna. Zigor Iosif mă numesc. Fetița urinează și când urinează, plânge. Poftim?!

Dispecer 112: Medicul de familie, domnule!

Tatăl copilului: La ora asta nu am medic de familie.

Dispecer 112: Aveați până acuma… Dar dă-mi-o pe mamă, vorbesc cu… Păi vorbiți doamnă, dumneavoastră, că sunteți mamă!

Mama copilului: Am observat că când urinează, plânge.

Dispecer 112: Că când…

Mama copilului: Am schimbat-o de pampers, am șters-o și i-a curs sânge.

Dispecer 112: Aha, mno…

Mama copilului: Asta-i problema… că dacă observam mai repede, normal că mergeam la medicul de familie…

Dispecer 112: Și acum Ambulanța ce poate să vă facă, doamnă?!

Mama copilului: Să o ducem la Urgențe, să îi facă analiză de urină.

Dispecer 112: Păi puteţi să o duceţi dumneavoastră la urgenţă.

Tatăl copilului: Am căutat juma de oră maşină să o duce la urgenţă, dar nu am găsit maşină.

Dispecer 112: Păi da, sunați medicul de familie, poate vă dă telefonic un tratament pentru asta, domnu. Asta nu e o urgență!

Tatăl copilului: Deci nu e o urgență… Dacă fata pățește ceva, dumneavoastră răspundeți!

Dispecer 112: Eu nu răspund de ea, răspunzi dumneata și nevasta dumitale, că sunt ai voștri copiii, eu pe ai mei mi i-am crescut. Nu mă înveți tu pe mine la ce sunt obligată să trimit!

