Capitala Kenyei are adesea ambuteiaje în trafic, însă locuitorii nu îți amintesc de unul mai grav decât cel de joi seară de pe autostrada principală a orașului, Mombasa Road.

„E ridicol, ajung acasă la 4 dimineața”, după un drum de 11 ore, a scris pe Twitter o avocată, Pauline Otsyula.

Alți șoferi au scris pe rețelele de socializare că au ajuns acasă dimineață. Era ora la care trebuia să plece din nou spre serviciu.

Alți oameni, blocați pe șosea, au încercat să tragă mașina câd mai mult într-o parte și au înnoptat în vehicul. Un alt șofer prins în trafic le-a cerut angajatorilor să-i lase pe oamenii afectați să lucreze de acasă.

Its 1AM in the morning and at the Kyangombe road towards Mombasa road, traffic is still at stand still. Guys have resorted to parking their cars and sleeping by the roadside pic.twitter.com/Z2AkQhVpY9