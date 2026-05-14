„Operațiunea” din fața școlii din Hulubești: 31 de elevi, în 16 locuri

Imaginile postate online sunt însoțite de un mesaj care nu lasă loc de interpretări: „Directorul şi secretara şcolii încarcă 31 de copii într-un microbuz de 16 locuri”. În filmare se observă cum mai mulți adulți îi organizează pe elevi astfel încât să încapă cât mai mulți în vehiculul pe care scrie vizibil „Transport copii”.

Fără să țină cont de regulile de siguranță sau de confortul celor mici, procesul de îmbarcare continuă până când spațiul devine neîncăpător. Distanța dintre realitate și lege s-a dovedit a fi uriașă: microbuzul circula cu un număr de pasageri aproape dublu față de capacitatea omologată.

 
 @exclusivdb.ro #elevi #hulubesti #dambovita #microbuzscolar ♬ sunet original - Exclusivdb.ro

Șoferul, singurul vinovat pedepsit

La scurt timp după ce imaginile au făcut înconjurul internetului, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești s-au sesizat din oficiu. În urma verificărilor, bărbatul de 49 de ani care se afla la volan a fost identificat și sancționat dur.

„La data de 14 mai a.c., poliţiştii s-au sesizat cu privire la faptul că un bărbat ar fi transportat pe raza comunei Hulubeşti circa 30 de elevi, depăşind astfel numărul maxim de locuri menţionat în certificatul de înmatriculare al vehiculului”, au transmis oficialii IPJ Dâmbovița.

Rezultatul? O amendă de 6.000 de lei aplicată șoferului.

Șoferul plătește, conducerea scapă?

Deși martorii și filmarea sugerează că decizia de a supraîncărca microbuzul a aparținut conducerii unității de învățământ, legislația rutieră este necruțătoare cu cel de la volan. În Codul Rutier, responsabilitatea pentru numărul de persoane transportate revine exclusiv conducătorului auto.

Situația din Hulubești ridică însă o întrebare legitimă: ce putere de decizie are un simplu șofer de microbuz școlar în fața directorului sau a secretarei școlii? De multe ori, în comunitățile rurale, acești angajați sunt puși în situația imposibilă de a alege între a încălca legea sau a refuza ordinele superiorilor, riscându-și locul de muncă.

În timp ce șoferul trebuie să scoată acum din buzunar o sumă considerabilă, imaginea sistemului de educație din Dâmbovița rămâne pătată de acest incident în care siguranța copiilor a fost sacrificată pentru „eficiența” transportului.

Până la acest moment, nicio măsură administrativă nu a fost anunțată împotriva directoarei sau a secretarei menționate în clipul video.

Comentarii (1)
Avatar comentarii

Nerasist 14.05.2026, 15:30

Când greșește primarul este amendată primăria. Adică plătim noi toți. Acum că nu a lăsat copiii aiurea și i-a dus acasă, plătește șoferul!?

