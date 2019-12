De Daria Maria Diaconu,

Fetița cuplului a zgâriat 10 automobile noi marca Audi cu o pietră, în timp ce se afla într-un showroom împreună cu părinții ei, care căutau o mașină.

Incidentul a avut loc în data de 24 noiembrie, în orașul Guilin.

3yo Uses Stone to Scratch 10 Audi Cars in Showroom While Parents Not Paying Attention https://t.co/15vdTqOCWw