„Într-adevăr, ni s-a trimis un e-mail aseară (marți seară – n.r.) în care se amenința cu un atac asupra unei linii de metrou din Bruxelles. Nu ne-a fost trimis direct nouă, dar destinatarul ne-a transmis e-mailul. Am luat amenințarea extrem de în serios și am efectuat o cercetare amănunțită, în care nu s-a găsit nimic suspect. Serviciile noastre rămân vigilente și astăzi”, a declarat An Berger, de la poliția federală din Belgia.

Potrivit presei locale, au fost trimise e-mail-uri anonime în limba rusă către instituții europene, unul pe 16 februarie și altul la începutul lunii martie. Expeditorul amenința că pe 8 martie va fi comis un atac asupra liniei de metrou Rogier-Yser, de-a lungul micului inel de centură din Bruxelles, în apropiere de stația Nord. De asemenea, se vorbea despre un atac asupra comunității LGBT.

Procurorii din Bruxelles au deschis o anchetă.

„Șansa ca un atac să aibă loc cu adevărat nu este considerată foarte probabilă”, a declarat Willemien Baert, purtător de cuvânt al Parchetului din Bruxelles.

Miercuri dimineață, polițiști cu câini care depistează explozibilii au verificat mai multe linii de metrou.

„Rezultatele sunt negative. Nu a fost găsit nimic suspect”, declarat Baert.

Compania de transport local din Bruxelles a precizat, de asemenea, pe Twitter, că un atac este puțin probabil.

„Analiza serviciilor de securitate arată că amenințarea la adresa metroului din Bruxelles este puțin probabilă. Ca măsură de precauție, poliția este foarte vigilentă. Măsuri suplimentare nu sunt necesare în acest moment”, au transmis reprezentanții companiei.

În acest context, Ambasada Statelor Unite la Bruxelles a emis o alertă de securitate pentru cetățenii americani. Aceștia au fost sfătuiți să fie prudenți atunci când călătoresc în Bruxelles și în împrejurimi, să evite mulțimile, să urmărească presa locală și să consulte site-ul ambasadei pentru eventuale informații noi.

