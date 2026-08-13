Guvernul italian pregătește amenzi mai dure pentru șoferi

Italia își înăsprește regulile de circulație și pregătește modificarea amenzilor prevăzute în Codul Rutier italian. În locul celor 82 de valori de bază existente în prezent, noul sistem ar urma să prevadă doar 21. O parte dintre modificările propuse îi vizează direct și pe turiștii străini, inclusiv pe cei din România.

Una dintre cele mai importante schimbări se referă la modul în care vor fi calculate sancțiunile pentru depășirea vitezei. Modificări sunt prevăzute și în cazul suspendării dreptului de a conduce, precum și al circulației pe drumurile cu mai multe benzi.

Amenzi calculate pentru fiecare km/h peste limita de viteză: Italia pregătește un nou Cod Rutier, ce trebuie să știe șoferii străini
Imagine generată cu AI

10 euro pentru fiecare km/h peste limită pe autostradă

Italia intenționează să țină mai mult cont de amploarea depășirii vitezei atunci când stabilește amenda.

Potrivit propunerii, pe autostrăzi ar urma să fie plătiți 10 euro pentru fiecare kilometru pe oră peste limita de viteză. În localități, valoarea ar urma să fie de cinci sau zece euro pentru fiecare kilometru pe oră, în funcție de gravitatea abaterii.

De exemplu, o depășire cu 17 km/h a limitei de viteză pe autostradă ar însemna, prin calculul propus, o amendă de 170 de euro, dacă regula va fi adoptată în această formă. Calculul final poate depinde însă și de alte prevederi ale noului sistem de amenzi. Prin urmare, valorile propuse în prezent nu trebuie considerate echivalente cu valoarea unei amenzi care va fi aplicată efectiv în viitor.

Un sistem de calcul al amenzii în funcție de fiecare kilometru pe oră peste limită nu ar fi o noutate în Uniunea Europeană. Estonia utilizează deja un model similar, în cadrul căruia legislația rutieră prevede în prezent șapte euro pentru fiecare kilometru pe oră peste limita de viteză, în procedurile corespunzătoare.

Și suspendarea permisului ar putea depinde de viteza cu care circulă șoferul. Noi reguli pentru benzile din dreapta

Pentru depășirile mai mari, amenda nu ar fi singura sancțiune. Și punctele de penalizare, precum și interdicțiile de a conduce ar urma să fie stabilite mai clar în funcție de viteza cu care circula efectiv șoferul. În funcție de gravitatea abaterii, sunt prevăzute patru, șase sau opt puncte.

Pe autostrăzi, suspendarea dreptului de a conduce ar urma să fie aplicată în cazul unei depășiri cu mai mult de 20 km/h a limitei de viteză. În localități, pragul propus este de peste 40 km/h. Durata suspendării ar urma să fie legată mai strâns de gravitatea concretă a abaterii.

Dacă această prevedere va fi inclusă în forma finală a legii, ea va fi relevantă și pentru șoferii străini.

Modificările propuse vizează și circulația, respectiv depășirea pe drumurile cu mai multe benzi.

În anumite condiții, șoferilor le-ar putea fi permis în viitor să depășească și pe banda din dreapta. Nu ar fi însă vorba despre o permisiune generală pentru depășirea pe dreapta, ci despre o posibilitate condiționată de îndeplinirea unor criterii prestabilite.

Și pentru motocicliști este prevăzută o nouă regulă. Aceștia ar putea utiliza banda de urgență în cazul ambuteiajelor, în anumite condiții. Această posibilitate nu ar fi rezervată motocicliștilor italieni și ar putea fi relevantă și pentru turiștii care călătoresc cu motocicleta în Italia.

Italia vrea să creeze o nouă categorie de biciclete

De asemenea, șoferii care plătesc amenda în termen de cinci zile ar urma să beneficieze în continuare de o reducere de 30%. Se schimbă însă modul de actualizare a amenzilor în funcție de inflație. Sumele ar urma să fie ajustate doar atunci când indicele prețurilor de consum se modifică cu mai mult de 5%.

O altă propunere vizează obținerea permiselor pentru categoriile B și C de la vârsta de 17 ani. Nu sunt însă stabilite încă toate condițiile și nu se știe dacă va fi obligatorie, de exemplu, conducerea însoțită.

Italia intenționează și să creeze o nouă categorie de biciclete cu propulsie electrică, denumită „bici a propulsione”. Pentru aceste vehicule este prevăzută obligativitatea purtării căștii. În cazul bicicletelor obișnuite și al pedelec-urilor, obligația ar urma să se aplice copiilor cu vârsta sub 14 ani.

Limitele pentru alcool nu se schimbă

Noul Cod Rutier ar urma să facă o distincție mai clară între aparatele de măsurare, alte sisteme de control și supravegherea video. Astfel, măsurarea vitezei și a alcoolemiei ar urma să fie tratată diferit față de controalele automate privind asigurarea obligatorie sau inspecția tehnică.

În ceea ce privește consumul de alcool, proiectul nu prevede modificări fundamentale. Pentru șoferii începători și conducătorii auto profesioniști ar urma să rămână limita de 0,0 g/l, în timp ce pentru ceilalți șoferi limita ar rămâne de 0,5 g/l. Și pragurile suplimentare de 0,8 și 1,5 g/l ar urma să fie păstrate.

Cum vor putea fi contestate amenzile

Termenele pentru contestarea amenzilor ar urma să rămână de 30 de zile în cazul judecătorului de pace și de 60 de zile în cazul prefectului. În cazul contestației adresate prefectului însă, aceasta ar urma să fie transmisă exclusiv prin intermediul unității de poliție care a constatat abaterea.

Deocamdată, niciuna dintre aceste modificări nu este în vigoare.

Textul de bază se află în prezent în etapa de consultare. Până la 13 septembrie 2026, organizațiile implicate pot transmite propuneri pentru modificarea proiectului.

Ulterior, Ministerul Transporturilor ar urma să elaboreze forma finală.

Potrivit calendarului actual, Guvernul italian ar urma să adopte noul Cod Rutier până la 14 octombrie 2026. După acest moment, legea poate intra în vigoare.

Ce trebuie să știe șoferii străini, inclusiv cei români

Italia nu intenționează să modifice doar câteva reguli de circulație, ci să reorganizeze întregul Cod Rutier.

Pentru șoferii străini sunt relevante în special noul sistem propus pentru calcularea amenzilor în funcție de fiecare kilometru pe oră peste limita legală, regulile privind suspendarea dreptului de a conduce și modificările referitoare la circulația pe drumurile cu mai multe benzi.

Deocamdată, este vorba despre un text aflat în consultare, care poate fi modificat înainte de forma finală. Prin urmare, data la care noile reguli vor intra efectiv în vigoare nu este încă stabilită.

Citește și: Vergilius Plus, noul sistem care monitorizează șoferii pe autostrăzile din Italia. Ce trebuie să știe românii care merg acolo în vacanță

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